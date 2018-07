Stasera in tv: "Delitto sulla Loira - Il mistero del corpo senza testa" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 17 luglio 2018

Rete 4 stasera propone Delitto sulla Loira - Il mistero del corpo senza testa (Meurtres A Guerande), poliziesco televisivo del 2015 diretto da Éric Duret e interpretato da Antoine Duléry, Claire Borotra e Yann Sundberg.





Cast e personaggi

Antoine Duléry: Vincent Becker

Claire Borotra: Marie Daguerre

Yann Sundberg: Lucas Fournier

Héléna Soubeyrand: Suzon

Guillaume Clérice: Sam Duprats

Clémence Thioly: Barbara Pasquier

Guillaume Ducreux: Paul Masson / Manu Kessel

Marie Berto: Mme Kessel

Xavier Boiron: Coben

Mathilde Bourget: Veuve Drosset

Mathilde Clavier: Katia

Cédric Lemaire: Momo

Didier Morillon: Giardiniere del cimitero





La trama

Durante un'indagine di routine in un cimitero dei Paesi Baschi, Marie Daguerre (Claire Borotra) scopre la testa di un uomo, appena tagliata, in fondo ad una cripta le cui porte sono state forzate. La testa è stata deposta nella bara di una ragazza che è morta da quindici anni. Marie ricollega subito il macabro ritrovamento con le informazioni diffuse in tutte le stazioni di polizia in Francia, che riportavano la scoperta del corpo di Victor Drosset, un lavoratore ritrovato senza testa nelle saline di Guérande. Marie decide di seguire il caso più da vicino ed è sorprendentemente supportata nel suo approccio investigativo dal suo superiore, il comandante Vincent Becker (Antoine Duléry), che la invia immediatamente alla Polizia Giudiziaria Regionale di Nantes per seguire il caso...





