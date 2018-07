Halloween 2018: il trailer del nuovo film versione LEGO

Di Pietro Ferraro martedì 17 luglio 2018

Il nuovo film "Halloween" di David Gordon Green ha un trailer ufficiale versione LEGO.

L'icona slasher Michael Myers torna in formato LEGO. Il teaser trailer del nuovo film di Halloween, che funge da sequel diretto dell'originale classico horror del 1978 del maestro John Carpenter, ha ricevuto una rivisitazione con gli iconici mattoncini LEGO.

Halloween: nuova immagine ufficiale di Michael Myers Michael Myers ritorna nel sequel / reboot "Halloween" diretto da David Gordon Green - Al cinema dal 25 ottobre 2018.

Il trailer prende la traccia audio dal trailer originale e ricrea fedelmente con i mattoncini LEGO l'intera struttura del filmato. Il modo in cui i creatori hanno deciso di gestire la maschera di Michael Myers è particolarmente divertente. Ricreare trailer di film usando l'amata linea di mattoncini è diventata una pratica comune e ha subito un'impennata dopo l'uscita di The LEGO Movie. Ogni filmato realizzato con i mattoncini LEGO richiede infinita pazienza e un lavoro lungo e certosino.

Nel nuovo Halloween, una troupe di documentaristi britannici arriva negli Stati Uniti per incontrare Michael in prigione per una retrospettiva su quella efferata "Notte delle streghe" che ha visto il maniaco seminare cadaveri tra la popolazione di Haddonfield. La troupe sarà testimone della fuga di Myers, che recuperata la sua maschera partirà di nuovo in cerca di Laurie che però stavolta è pronta ad accoglierlo. Nei decenni successivi alla fatidica notte di Halloween che ha cambiato per sempre la vita dell'ex babysitter, Laurie che ora ha una figlia (Judy Greer) e una nipote (Andi Matichak) si è armata e preparata per l'inevitabile ritorno di Michael.

Jamie Lee Curtis torna come Laurie Strode a 16 anni dalla morte del personaggio in Halloween - La resurrezione. John Carpenter è a bordo come produttore esecutivo e autore della colonna sonora. David Gordon Green dirige da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Danny McBride. Anche se molti hanno iniziato a definire Halloween 2018 un reboot, Jason Blum di Blumhouse Productions ha affermato che questo nuovo film è più una reinvenzione del franchise.

Blumhouse e Universal stanno portando il nuovo Halloween al Comic-Con di San Diego che prende il via questo fine settimana. Il film arriverà nei cinema italiani il 25 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting