IT 2: Bill Skarsgard parla del sequel e del nuovo cast di adulti

Di Pietro Ferraro martedì 17 luglio 2018

Con le riprese di "IT 2" in corso, l'attore Bill Skarsgard parla del sequel in una nuova intervista.

Le riprese di IT 2 del regista Andres Muschietti sono attualmente in corso, con un nuovo cast che impersonerà le versioni adulte dei ragazzini del "Club dei perdenti". Bill Skarsgård, il nuovo Clown Pennywise, ha detto che questo sequel sarà un'esperienza completamente diversa rispetto al primo film, con Pennywise che sarà più diretto e aggressivo rispetto all'approccio avuto con i ragazzini del film originale.

Bill Skarsgard per il primo film ha costruito una caratterizzazione molto personale di Pennywise, creata con l'aiuto del regista Andres Muschietti. Skarsgard non ha voluto imitare la versione di Tim Curry seguendo un approccio simile a quello scelto da Heath Ledger con il Joker, e il risultato è stato davvero impressionante.

Skarsgard ha parlato con il sito Collider di "IT 2" e delle differenze ripetto al film originale.

Sì, è strano, è un po' strano perché ora è una cosa molto diversa. La prima volta che l'ho fatto, nessuno sapeva cosa avrei fatto con il personaggio, quindi c'era tutta questa aspettativa. Non sapevamo se avrebbe funzionato, o in che modo la gente avrebbe risposto, c'era molta preoccupazione su questo, ma era anche bello perché stavo creando la mia versione e nessuno sapeva come sarebbe stata o poteva dirmi come avrei dovuto farla. Ho pensato che avrei preso le distanze dalla performance di Tim Curry e avrei creato delle cose strane. Ho lavorato a stretto contatto con Andy (Muschietti), il regista. Questa volta però, dato che il film è diventato un fenomeno del genere, è come se mi stessi riadattando.

In termini di riadattamento al ruolo di Pennywise in "IT 2", Bill Skarsgard sta lavorando con degli adulti questa volta, ad eccezione di alcune scene di flashback in cui si riunirà ai bambini della prima puntata. Jessica Chastain interpreta la versione adulta di Beverly Marsh, James McAvoy è Bill Denbrough e Bill Hader è Richie Tozier, quindi Skarsgard sta guardando il suo personaggio sotto una luce diversa. L'attore ha anche notato che questa volta sarà un'esperienza sul set molto diversa.

Ora quando non sono davanti alla macchina da presa mi trovo con un intero cast di adulti. È strano ed è surreale perché alcuni di loro sono davvero grandi star e ognuno di loro sta portando qualcosa al film. Stanno entrando in questa cosa che io Andy e i bambini abbiamo fatto. In un certo senso si stanno unendo alla banda. Sono entusiasti e io mi sto divertito molto con tutti loro. Sarà un'esperienza sul set molto diversa con tutti questi adulti, di sicuro, ma sarà divertente. Sono tutte persone davvero fantastiche e di talento, quindi penso che daranno un grosso contributo.

Bill Skarsgard è apparso recentemente in Deadpool 2, in un piccolo ruolo come membro della X-Force. L'attore ha interpretato il mutante Zeitgeist, un personaggio che è in grado di usare il suo vomito acido come arma. Sfortunatamente il personaggio non è sopravvissuto al film. Tuttavia ci sono buone probabilità che Skarsgard torni come Zeitgeist per il prossimo film sulla X-Force.

È stato confemratoche il regista di "IT 2" Andres Muschietti sarà presente al Comic-Con di San Diego durante questo fine settimana, per fornire alcuni primi dettagli sull'imminente sequel. In questo momento non è noto se Muschietti porterà un filmato alla convention con scene del film o magari un "dietro le quinte" girato sul set.

