I Rugrats, arriva il live-action

Di Federico Boni martedì 17 luglio 2018

Un nuovo film dei Rugrats uscirà al cinema nel 2020.





Nickelodeon e Paramount Pictures hanno annunciato l'arrivo di un nuovo film dei Rugrats, serie televisiva animata nata su Nickelodeon ed ora pronta a tramutarsi in realtà. In live-action, con attori in carne ed ossa.

20 anni fa il primo lungometraggio animato, in grado di incassare ben 100 milioni solo negli Usa dopo esserne costati appena 25, seguito da Rugrats in Paris: The Movie: e Rugrats Go Wild, che di milioni ne incassarono rispettivamente 76 e 40.

Oltre al film in live-action prenderà vita una nuova serie televisiva, che segnerà il ritorno dei creatori Arlene Klasky, Gábor Csupó e Paul Germain. A sceneggiare la pellicola David A. Goodman, sceneggiatatore di Futurama e de I Griffin, con un'uscita in sala datata 13 novembre 2020.

Fonte: Comingsoon.net