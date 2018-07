Hocus Pocus: Funko annuncia le nuove figures per il 25° anniversario del film

Di Pietro Ferraro martedì 17 luglio 2018

Il classico "Hocus Pocus" celebra 25 anni dalla sua uscita e Funko annuncia nuove figures della linea POP! ispirate al film Disney.

I fan di Hocus Pocus sarebbero ben felici di veder tornare le tre simpatiche sorelle "megere" di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker in un sequel dell'amata commedia fantastica targata Disney e diretta nel 1993 da Kenny Ortega. Il film all'epoca non sbancò al box-office incassand0 40 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 28 milioni, ma in seguito il film si è creato uno stuolo di fedelissimi che si sono moltiplicati con la sua uscita in home-video.

Ragazzi perduti: Funko annuncia le nuove figures del film 'The Lost Boys' Funko annuncia un nuovo set della linea POP! ispirato al classico vampire--movie "The Lost Boys".

In "Hocus Pocus" seguiamo l'esecuzione di tre sorelle dedite alla stregoneria e impiccate nel lontano 1693. Il malefico trio, grazie ad un potente incantesimo, risorge trecento anni dopo durante la notte di Halloween a Salem, Massachusettes portando caos e distruzione nella città. Toccherà al giovane Max (Omri Katz), sua sorella Dani (Thora Birch) e alla loro amica Allison (Vinessa Shaw) contrastarne la potente magia nera.

A luglio 2014 sono circolate voci di un potenziale Hocus Pocus 2 prodotto e interpretato dall'attrice Tina Fey, voci in seguito smentite dalla stessa Fey. Questa smentita è stata seguita da un appello per mobilitare i fan lanciato dall'attrice Bette Midler sui social media, appello che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di "Hocus Pocus 2" è stato a settembre dello scorso anno, con l'annuncio di un remake televisivo in sviluppo per Disney Channel.

Per i fan di "Hocus Pocus" e della fumettosa linea di figure POP!, Funko ha annunciato l'uscita di tre nuove figures in vinile che ritraggono il delizioso e letale trio di streghe: Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy). Le figures realizzate per il 25° anniversario del film e disponibili esclusivamente sul sito Spirit Halloween sono in arrivo per la fine di settembre.

Fonte: Funko