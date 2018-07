Along Came The Devil: trailer e poster dell'horror con Sydney Sweeney

Di Pietro Ferraro martedì 17 luglio 2018

Along Came The Devil: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Jason DeVan nei cinema americani dal 10 agosto 2018.

Non tutti gli spiriti sono spiriti buoni, è il monito che lancia il trailer di Along Came the Devil, un nuovo film horror prodotto da Gravitas Ventures in uscita nei cinema americani il 10 agosto.

"In Along Came the Devil" seguiamo Ashley (la Sydney Sweeney di "The Handmaid's Tale"), una ragazza che dopo la morte di sua madre si trasferisce a vivere con sua zia Tanya (Jessica Barth di "Ted 2") che non vede da lungo tempo. Ashley da quando vive con la zia è turbata da strane e inquietanti visioni della madre defunta, visioni che non riesce a comprendere. Cercando di dare un qualche significato a ciò che vede, Ashley decide di contattare il mondo degli spiriti, ma ciò che risponderà dall'altra parte non è sua madre, ma una malvagia forza demoniaca che costringerà Ashley ha lottare per la sua anima.

Il film è diretto dall'esordiente Jason DeVan e scritto dal regista con la moglie Heather DeVan e Dylan Matlock. Il cast è completato da Matt Dallas (Kyle XY), Bruce Davison (Insidious: L'ultima Chiave), Madison Lintz (Bosch), Kyla Deaver (L'evocazione - The Conjuring), Donna Biscoe (Il viaggio delle ragazze) e Patrick R. Walker (The Ring 3).