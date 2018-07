Stasera in tv: "Black Mass - L'ultimo Gangster" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 luglio 2018

Rete 4 stasera propone "Black Mass - L'ultimo Gangster", dramma crime biografico diretto da Scott Cooper e interpretato da Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon, Dakota Johnson e Juno Temple.





Cast e personaggi

Johnny Depp: James "Whitey" Bulger

Joel Edgerton: John Connolly

Benedict Cumberbatch: Bill Bulger

Kevin Bacon: Charles McGuire

Jesse Plemons: Kevin Weeks

Peter Sarsgaard: Brian Halloran

Dakota Johnson: Lindsey Cyr

Corey Stoll: Fred Wyshak

Juno Temple: Deborah Hussey

Adam Scott: Robert Fitzpatrick

Julianne Nicholson: Marianne Connolly

Rory Cochrane: Stephen Flemmi

Brad Carter: John McIntyre

David Harbour: John Morris

Jeremy Strong: Josh Bon

Bill Camp: John Callahan

W. Earl Brown: John Martorano

Scott Anderson: Tommy King

David De Beck: Roger Wheeler

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: James "Whitey" Bulger

Simone Mori: John Connolly

Massimo De Ambrosis: Bill Bulger

Francesco Prando: Charles McGuire

Stefano Crescentini: Kevin Weeks

Christian Iansante: Brian Halloran

Valentina Favazza: Lindsey Cyr

Giorgio Borghetti: Fred Whyshak

Rossa Caputo: Deborah Hussey

Gianfranco Miranda: Robert Fitzpatrick

Chiara Colizzi: Marianne Connolly

Andrea Lavagnino: Stephen Flemmi

Alessandro Quarta: John McIntyre

Massimo Bitossi: John Morris

Angelo Nicotra: John Callahan

Paolo Marchese: John Martorano

Stefano Thermes: Tommy King

Gianni Giuliano: Roger Wheeler





Trama e recensione

Boston (1970), l'agente dell'FBI John Connolly (Joel Edgerton) persuade il gangster James "Whitey" Bulger (Johnny Depp) a collaborare con l'FBI per eliminare un nemico in comune: la mafia italiana. Il dramma racconta la vera storia di questa alleanza che permise a "Whitey" di eludere l'applicazione della legge, consolidare il potere, e diventare uno dei gangster più spietati e potenti nella storia Boston.

Black Mass - L'ultimo Gangster: Recensione del film di Scott Cooper Johnny Depp star del Lido negli abiti del gangster James “Whitey” Bulger in Black Mass di Scott Cooper





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro scritto nel 2001 da Dick Lehr e Gerard O'Neill.



Molte scene del delitto sono state girate nei luoghi in cui si sono realmente verificati gli omicidi.



Johnny Depp ha provato più volte a parlare con James "Whitey" Bulger mentre si preparava per il ruolo.



Per assicurarsi che la performance di Johnny Depp fosse il più veritiera possibile rispetto al vero James "Whitey" Bulger, il regista Scott Cooper ha assunto alcuni dei vecchi complici di Bulger come consulenti del film. Ognuno di loro ha elogiato la performance di Depp affermando: "Quello è Whitey".



Johnny Depp ha detto che questo è il suo film preferito tra tutti i film che ha girato.



Nonostante le riprese di una quantità considerevole di scene come Catherine Greig, il ruolo di Sienna Miller è stato tagliato per questioni di ritmo.



Dopo che il vero Kevin Weeks ha visto il film, lo ha definito un "lavoro di fiction". Ha descritto il ritratto di Johnny Depp di James "Whitey" Bulger, il ritratto di Stephen Flemmi di Rory Cochrane e il ritratto di se stesso di Jesse Plemons come "fuorvianti". Ha anche detto che il film ha mostrato la sua partecipazione a crimini in cui nega con veemenza di essere coinvolto.



Johnny Depp in principio aveva ha lasciato il progetto a causa di problemi di compenso. Più tardi è tornato nel ruolo principale.



Guy Pearce era stato originariamente scelto come William Bulger, ma è uscito dal progetto per ragioni sconosciute.



Revere Beach a Revere, nel Massachusetts, appena a nord di Boston, è stata trasformata in Miami Beach per le scene di Miami. I realizzatori hanno aggiunto vere palme sulla spiaggia e hanno camuffato una pizzeria locale, per farla somigliare ad un caffè cubano.



William Bulger, ex presidente del senato dello Stato del Massachusetts, è talmente basso che uno dei suoi detrattori durante un'invettiva lo ha etichettato come un "nano corrotto". Benedict Cumberbatch è più alto di 20 centimetri rispetto a William Bulger.



Scott Cooper ha rivelato che la durata originale del film era vicina alle tre ore, ma è stato ridotta per problemi di ritmo.



Jesse Plemons ha guadagnato peso per il suo ruolo come Kevin Weeks. I produttori della serie televisiva Fargo, il suo successivo progetto, gli hanno chiesto di mantenere il peso. Nella serie tv Plemons ha ritratto un macellaio di professione.



La parola "fuck" è pronunciata 254 volte durante il film.



Margot Robbie e Jennifer Lawrence hanno rifiutato il ruolo di Lindsey Cyr a causa di altri impegni. Anna Kendrick, Felicity Jones, Blake Lively, Scarlett Johansson e Anne Hathaway sono state tutte prese in considerazione per il ruolo.



Tom Hardy era stato considerato per il ruolo di John Connolly, ma abbandonato ed è stato sostituito da Joel Edgerton.



Quando Bulger fu finalmente arrestato, aveva preso il nome di Charlie che era anche il suo nome in codice come informatore dell'F.B.I..



Quando è stato arrestato nel 2011, James "Whitey" Bulger era stato nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dell'FBI per dodici anni. La ricompensa da due milioni di dollari che l'FBI aveva offerto per le informazioni che avrebbero portato alla sua cattura, era la taglia più alta di qualsiasi altro fuggitivo sulla lista, tranne Osama bin Laden.



Il finale del film mostra brevemente la cattura di James "Whitey" Bulger, ed è di fatto una ricostruzione corretta. Vivendo sotto lo pseudonimo di Charlie Gasko, Bulger è stato arrestato nel parcheggio del Princess Eugenia Apartments a Santa Monica, in California, il 22 giugno 2011. Secondo l'agente dell'FBI Scott Gareola, Bulger ha immediatamente alzato le mani in aria. Quando gli fu ordinato di mettersi in ginocchio, Bulger rispose: "Non mi metterò sulle fottute ginocchia". Indossava pantaloni bianchi e, a quanto si dice, non voleva sporcarli sul pavimento del garage macchiato di olio.



Joel Edgerton ha scelto di non incontrare John Connolly, perché era consapevole che la versione degli eventi di Connolly differiva drasticamente dal modo in cui sono stati ritratti nel film. "Sentivo che anche se ci fosse stata la possibilità che io vedessi John, la cosa mi sarebbe sembrata leggermente scorretta, l'idea di me che mi pavoneggio in prigione per imparare da John, sapendo che lui ha una versione degli eventi che è diversa da quella del film".



I membri di spicco della "Winter Hill Gang" non sono stati ritratti o menzionati nel film. Ad esempio, Howie Winter, il boss di Bulger, che è stato arrestato nel 1979., e un altro associato chiave, Patrick Nee, un trafficante d'armi che ha coinvolto Bulger con l'I.R.A. ed è stato direttamente coinvolto con gli omicidi di Brian Halloran e John McIntyre.



Il film ha incassato 22.769.179$ nel suo weekend di apertura. Il dieci percento degli incassi proveniva dall'area di Boston



Il film costato 53 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 99.



Da Black Mass a Scarface: 10 criminali da gangster-movie 10 film per 10 criminali da grande schermo in una speciale classifica video by Blogo.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del musicista e compositore olandese Tom Holkenborg meglio conosciuto con lo pseudonimo Junkie XL .

Tra i crediti di Holkenborg per il cinema segnaliamo collaborazioni alle colonne sonore di Domino e Le crociate (con Harry Gregson-Williams), Il cavaliere Oscuro e Inception (con Hans Zimmer) e in solitaria musiche per Divergent, Batman v Superman, Deadpool, Mad Max: Fury Road e il reboot Tomb Raider.



TRACK LISTINGS:

1. Black Mass Opening Title

2. Boston Crime Lord

3. John Connolly

4. Bulger Burial Ground

5. My Boy

6. Don't Wake Him Up

7. You Got Two Minutes

8. Aspirin

9. No Drugs, No Murder

10. I Will Pull The Plug Myself

11. When You Wake Up In The Morning

12. It's Just The Beginning

13. Martorano

14. Did You Ever See Whitey Bulger Murder Anyone?

15. Thanks to Whitey

16. Jimmy and Marianne

17. You'll Be Sorry

18. Boston Globe

19 Valhalla

20. Strictly Criminal

21. Take Care Kid