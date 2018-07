Hell Fest: trailer e poster del film horror di Gregory Plotkin

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 luglio 2018

Hell Fest: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Gregory Plotkin nei cinema americani dal 28 settembre 2018.

CBS Films e Lionsgate hanno reso disponibili trailer e poster di Hell Fest, il nuovo horror in uscita nelle sale americane il 28 settembre.

In "Hell Fest", un serial killer mascherato trasforma un parco di divertimenti a tema horror nel suo parco giochi personale, terrorizzando un gruppo di amici mentre il resto degli avventori crede che sia tutto parte dello spettacolo. Il film vede la partecipazione di Amy Forsyth (Rise, Beautiful Boy), Reign Edwards (Beautiful, Snowfall), Bex Taylor-Klaus (Voltron, The Killing), Christian James (Nashville, Exposed), Roby Attal (The Long Road Home, Red Eleven), Matt Mercurio (Black Lightning, The Resident) e Tony Todd (Candyman, L'uomo che venne dalla Terra).

La studentessa Natalie (Forsyth) è in visita dalla sua migliore amica d'infanzia Brooke (Edwards) e il suo compagno di stanza Taylor (Taylor-Klaus). Se fosse stato in qualsiasi altro periodo dell'anno questi tre e i loro fidanzati potrebbero essere diretti ad un concerto o in qualche locale, ma è Halloween, il che significa che come tutti gli altri faranno tappa all'Hell Fest, un tentacolare labirinto di giostre, giochi e labirinti che viaggia per il paese e che capita essere in città. Ogni anno in migliaia seguono l'Hell Fest per provare paura in questo macabro luna park degli incubi.

Ma per un visitatore, Hell Fest non è un'attrazione, è un terreno di caccia. Un'opportunità di uccidere in piena vista davanti a spettatori ignari, troppo presi dall'atmosfera terrificante e divertente per riconoscere l'orribile realtà che si svolge davanti ai loro occhi. Mentre la conta dei corpi cresce e la frenetica eccitazione delle folle continua a salire, il killer rivolge il suo volto mascherato a Natalie, Brooke, Taylor e ai loro fidanzati che combatteranno per sopravvivere alla notte.

Un thriller terrificante dall'iconico produttrice Gale Anne Hurd (Terminator, Aliens, The Walking Dead, The Terminator), Tucker Tooley (Limitless, Nella tana dei lupi) e il regista Gregory Plotkin (Paranormal Activity: Dimensione Fantasma e montatore di Scappa - Get Out e Auguri per la tua morte).