Assassination Nation: nuovo trailer senza censure e locandine del crime d'azione di Sam Levinson

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 luglio 2018

Assassination Nation: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul crime d'azione di Sam Levinson nei cinema americani dal 21 settembre 2018.

La studentessa di liceo Lily e il suo gruppo di amiche vivono in una confusione di sms, post, selfie e chat, proprio come il resto del mondo. Quindi, quando un hacker anonimo inizia a pubblicare i dettagli delle vite private di tutti nella loro piccola città, il risultato è un'assoluta follia che lascia Lily e le sue amiche a chiedersi se sopravvivranno alla notte.

Il nuovo trailer "red band" di Assassination Nation presenta uno stuolo di giovani talenti emergenti e molto popolari, tra cui Odessa Young, Suki Waterhouse, Hari Nef, Abra, Anika Noni Rose, Colman Domingo e Maude Apatow, con Bill Skarsgard, Joel McHale e Bella Thorne a completare il cast.

"Assassination Nation" è stato proiettato al Sundance di quest'anno con NEON, partner di Blumhouse Productions e AGBO, la nuova società di produzione dei registi Anthony e Joe Russo (Infinity War), che hanno sborsato 10 milioni di dollari per i diritti sul film.

Il film è scritto e diretto da Sam Levinson, figlio del regista Barry Levinson, al suo secondo lungometraggio dopo il debutto nel 2011 con Another Happy Day. Levinson Jr. ha scritto anche l'action-comedy Operation: Endgame e il film per la tv Wizard of Lies della HBO. David S. Goyer (Krypton, L'uomo d'acciaio) è a bordo come produttore accanto ad Anita Gou, Bron's Aaron L. Gilbert, Manu Gargi, Matthew J. Malek e Kevin Turen.

"Assassination Nation" arriva nei cinema americani il 21 settembre 2018.

