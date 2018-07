Patient Zero: trailer e poster dell'horror d'azione con Matt Smith e Stanley Tucci

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 luglio 2018

Patient Zero: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror d'azione di Stefan Ruzowitzky nei cinema americani dal 14 settembre 2018.

Sony Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Patient Zero. Il film si svolge in un futuro post-apocalittico in cui la maggior parte dell'umanità è stata devastata da una pestilenza e trasformata in violenti predatori. L'unica speranza è una vittima asintomatica (Matt Smith) che ha la capacità unica di comunicare con altre persone infette. Quando entra in contatto con una vittima più evoluta (Stanley Tucci), c'è la speranza che possa portare al "Paziente Zero" del titolo e ad una cura per la malattia.

Il cast del film è completato da Natalie Dormer, Agyness Deyn, Clive Stande, John Bradley West e Colin McFarlane.

"Patient Zero", girato nel 2015 e rimasto in naftalina per qualche tempo, è diretto dall'austriaco Stefan Ruzowitzky regista dei thriller-horror Anatomy e Anatomy 2, del film biografico Il falsario - Operazione Bernhard e del recente thriller d'azione Cold Hell - Brucerai all'inferno. La sceneggiatura è di Mike Le che ha scritto anche gli horror Dark Summer e Amnesiac, il thriller di guerra W.M.D. e il fumetto "Mayhem!" scritto con il Robert Kirkman di The Walking Dead.

Patient Zero debutta nei cinema americani il 14 settembre 2018.





Nel thriller pandemico Patient Zero, l'umanità sta combattendo creature intelligenti e adrenaliniche nate da un super-ceppo virale. Dopo essere stato morso, il sopravvissuto umano Morgan (Matt Smith) si rende conto di essere asintomatico e in grado di comunicare con gli altri infetti, guidando gli ultimi sopravvissuti alla caccia del Paziente Zero e di una cura.

Fonte: Collider