Dog Days: nuova clip in italiano "Appuntamento tra cani"

Di Pietro Ferraro venerdì 14 settembre 2018

Dog Days: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Ken Marino nei cinema italiani dal 13 settembre 2018.

Ha debuttato nei cinema italiani la commedia romantica Dog Days e Notorious Pictures ha reso disponibile una nuova clip in italiano con una scena del film.

Quando si vive in una grande metropoli ci si può incrociare per anni senza conoscersi mai, questo è quello che accade ai protagonisti di Dog Days fino a quando i loro cani non decidono di farli incontrare e cambiare il destino delle loro vite. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro l’anima gemella...

"Dog Days" è interpretato da Finn Wolfhard (Stranger Things), Vanessa Hudgens (Beastly), Eva Longoria (Desperate Housewives) e Nina Dobrev (The Vampire Diaries), quest'ultima è la proprietaria di uno dei cani protagonisti del film, il cui nome è Maverick Dogbrev.

Dog Days: trailer italiano, foto e locandine della commedia con Vanessa Hudgens e Eva Longoria

L'attore e comico Ken Marino (Nudi e felici , Come ti spaccio la famiglia, Bad Milo) che ha recentemente esordito alla regia con la comedy How to Be a Latin Lover, è tornato dietro la macchina da presa per Dog Days, una commedia romantica per famiglie, condita con "amici a quattro zampe", che sfoggia un cast di alto profilo che include Adam Pally, Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Eva Longoria e il Finn Wolfhard della serie tv Stranger Things.

Prodotto dalla società LD Entertainment (La signora dello zoo di Varsavia, Jackie e Sergente Rex), "Dog Days" è una commedia corale che segue le vite di molti proprietari di cani e dei loro amati amici pelosi in un assolata Los Angeles. Quando questi percorsi umani e canini iniziano ad intrecciarsi, le loro vite iniziano a cambiare in modi che non si sarebbero mai aspettati.

Il cast è completato da Lauren Lapkus, Thomas Lennon, Ryan Hansen, Tone Bell, Jon Bass, Rob Corddry, Tig Notaro, Toks Olagundoye, Jessica Lowe e Ron Cephas Jones.

"Dog Days" arriva nei cinema italiani il 13 settembre 2018.





