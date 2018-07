Dog Days: trailer italiano, foto e locandine della commedia con Vanessa Hudgens e Eva Longoria

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 luglio 2018

Dog Days: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Ken Marino nei cinema italiani dal 13 settembre 2018.

L'attore e comico Ken Marino (Nudi e felici , Come ti spaccio la famiglia, Bad Milo) che ha recentemente esordito alla regia con la comedy How to Be a Latin Lover, è tornato dietro la macchina da presa per Dog Days, una commedia romantica per famiglie, condita con "amici a quattro zampe", che sfoggia un cast di alto profilo che include Adam Pally, Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Eva Longoria e il Finn Wolfhard della serie tv Stranger Things.

Prodotto dalla società LD Entertainment (La signora dello zoo di Varsavia, Jackie e Sergente Rex), "Dog Days" è una commedia corale che segue le vite di molti proprietari di cani e dei loro amati amici pelosi in un assolata Los Angeles. Quando questi percorsi umani e canini iniziano ad intrecciarsi, le loro vite iniziano a cambiare in modi che non si sarebbero mai aspettati.

Il cast è completato da Lauren Lapkus, Thomas Lennon, Ryan Hansen, Tone Bell, Jon Bass, Rob Corddry, Tig Notaro, Toks Olagundoye, Jessica Lowe e Ron Cephas Jones.

"Dog Days" arriva nei cinema italiani il 13 settembre 2018.





Quando si vive in una grande metropoli ci si può incrociare per anni senza conoscersi mai, questo è quello che accade ai protagonisti di Dog Days fino a quando i loro cani non decidono di farli incontrare e cambiare il destino delle loro vite. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro l’anima gemella...