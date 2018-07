Inside Leonardo, Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci al cinema - a settembre il via alle riprese

Di Federico Boni mercoledì 18 luglio 2018

Il genio di Leonardo da Vinci si fa biopic cinematografico.

In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (avvenuta nel maggio del 1519), Sky – con Progetto Immagine – ha annunciato la produzione del nuovo film d’arte Inside Leonardo (titolo provvisorio), che uscirà nel corso del 2019 nei cinema italiani con Lucky Red, per poi sbarcare in tv su Sky e iniziare la sua corsa internazionale.

A interpretare Leonardo da Vinci sarà Luca Argentero, con un via alle riprese che diverrà realtà nel mese di settembre, tra Firenze, Vinci, Milano e Roma, prima di volare fino in Francia.

Il film porterà lo spettatore alla scoperta dell’uomo, il pittore, lo scienziato e l’inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro più famoso al mondo”, la Gioconda. E lo farà con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto.

La consulenza scientifica del film è stata affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano, nonché Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco di Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo, mentre la direzione artistica è di Cosetta Lagani, già responsabile dei precedenti film d’arte Sky, tra cui “Caravaggio l’anima e il sangue” e “Michelangelo Infinito” (prossimamente nei cinema italiani). La sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri, in collaborazione con Miriam Mosetti e Oliviero del Papa, mentre in cabina di regia siederà Jesus Garces Lambert, regista di “Caravaggio l’anima e il sangue”.