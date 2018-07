Torino 2018, il Festival omaggia Ermanno Olmi

Di Federico Boni mercoledì 18 luglio 2018

Ermanno Olmi celebrato dalla 36esima edizione del Torino Film Festival.

E' morto il regista Ermanno Olmi - Il ricordo di Blogo Blogo ricorda il regista Ermanno Olmi scomparso a 87 anni. La 36esima edizione del Torino Film Festival, che si svolgerà dal 23 novembre al 1° dicembre 2018, omaggerà il grande Ermanno Olmi, deceduto all'età di 87 anni lo scorso 7 maggio.

Il Festival all'ombra della Mole dedicherà un'intera giornata al regista, intitolata “Lunga Vita a Ermanno Olmi!”. 24 ore in cui saranno proposti film, documentari, materiali rari o inediti, incontri con ospiti speciali, testimonianze di collaboratori, allievi e ammiratori eccellenti oltre a molte altre iniziative, per ricordare l'attualità e la vitalità di uno dei maestri del cinema moderno, che continua a porsi come esempio per il rigore morale e la perfezione formale.

Ad accompagnare le proiezioni e gli ospiti della giornata sarà un amico e storico collaboratore di Olmi, il regista Maurizio Zaccaro. “Lunga vita a Ermanno Olmi!” è organizzato dal Torino Film Festival e dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Rai Cinema, Rai Teche, Istituto Luce Cinecittà e la famiglia Olmi.

Nel corso della propria straordinaria carriera, Olmi ha vinto una Palma d'oro e un Premio César per L'albero degli zoccoli, un Leone d'argento per Lunga vita alla signora!, un Leone d'oro per La leggenda del santo bevitore, un Globo d'oro per Il mestiere delle armi, due Nastri d'Argento, due David, un Leone d'Oro alla carriera e un Pardo d'onore al Festival internazionale del film di Locarno.