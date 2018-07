Blackbird: Kate Winslet, Diane Keaton e Mia Wasikowska per il remake americano di Silent Heart

Di Federico Boni mercoledì 18 luglio 2018

Diane Keaton mamma terminale di Kate Winslet e Mia Wasikowska in Blackbird.

Kate Winslet, Diane Keaton e Mia Wasikowska prenderanno parte a Blackbird, remake americano di Silent Heart, film danese del 2014 diretto da Bille August. In cabina di regia, in questo caso, Roger Mitchell, visto all'opera con A Royal Weekend, L'amore fatale, Venus e il celebre Notting Hill.

Ad occuparsi dello script Christian Torpe, sceneggiatore dell'originale "Silent Heart", con via alle riprese in agosto, a Londra. Al centro della trama tre generazioni di una famiglia che si riuniscono per l'ultimo weekend di Esther, che soffre di una malattia terminale, un tipo di sclerosi che può solamente degenerare. Esther ha deciso di porre subito fine alla malattia con l'aiuto di suo marito Poul, che è un medico e può somministrarle la giusta dose di medicine per un'eutanasia indolore.

La Keaton interpreterà la madre malata, mentre la Winslet e la Wasikowsa le sue due amate figlie.

Fonte: Variety