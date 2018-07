M3GAN, un nuovo horror per Jason Blum e James Wan

Di Federico Boni mercoledì 18 luglio 2018

Dopo la serie Insidious, Jason Blum e James Wan si ritrovano con un nuovo film horror.

Jason Blum e James Wan, ovvero i due principali volti del cinema horror degli ultimi 15 anni, collaboreranno per produrre l'imminente M3GAN, descritto dall'Hollywood Reporter come un 'thriller techno horror'.

In cabina di regia troverà spazio Gerard Johnstone (Housebound), con Akela Cooper (American Horror Story, Marvel's Luke Cage) allo script. Al centro della storia "un brillante giocattolaio che usa l'intelligenza artificiale per sviluppare M3GAN, una bambola realistica programmata per legarsi emotivamente con la nipote appena rimasta orfana. Peccato che la bambola diventi troppo iperprotettiva ... con risultati terrificanti".

"Mi sono divertito tanto a lavorare insieme a Jason con Insidious, film che ha fatto molto bene a tutti e due", racconta Wan. "Non dimentico da dove ho iniziato e sono grato e riconoscente nei confronti di Jason. Da allora stavamo cercando qualcosa per tornare a collaborare".

Blum e Wan hanno lavorato insieme alla serie Insidious, con i primi due capitoli diretti dallo stesso Wan e gli ultimi 2 prodotti insieme a Blum.

Fonte: Comingsoon.net