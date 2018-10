Overlord: nuovo trailer del film con nazisti mutanti prodotto da JJ Abrams

Di Pietro Ferraro sabato 6 ottobre 2018

Overlord: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror prodotto da JJ Abrams nei cinema italiani dal 25 ottobre 2018.

Overlord non si è rivelato Cloverfield 4 come alcuni fan speravano e ora arriva un nuovo trailer a ribadirlo. Il film prodotto da J.J. Abrams si svolge alla vigilia del D-Day durante la seconda guerra mondiale e segue un gruppo di paracadutisti statunitensi che s'imbattono in una spaventosa scoperta dopo che il loro aereo si è schiantato dietro le linee nemiche. A quanto pare, i nazisti hanno condotto alcuni terrificanti esperimenti sui soldati, trasformandoli in super-armi mutanti.

Julius Avery (Son of a Gun) dirige "Overlord" da una sceneggiatura di Billy Ray (Captain Phillips) e Mark L. Smith (Revenant - Redivivo). Nel tipico stile di Bad Robot, il film è rimasto un mistero durante la sua produzione, segretezza che ha portato alle voci di un potenziale "Cloverfield 4". Tutti i segreti di "Overlord" sono stati rivelati la scorsa settimana quando il film ha fatto il suo debutto al Fantastic Fest di Austin, in Texas, guadagnandosi elogi da parte della critica. Il film horror ambientato durante la seconda guerra mondiale è stato elogiato per il riuscito mix tra lo scenario bellico e gli orrori scientifici a sfondo nazista. Il film attualmente riporta il 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Il cast del film include Wyatt Russell (Lodge 49), Jovan Adepo, Jacob Anderson, Iain De Caestecker, John Magaro e Bokeem Woodbine.

Fonte: Collider

Overlord: trailer italiano del film prodotto da JJ Abrams

Disponibile un primo trailer italiano di Overlord, il nuovo film prodotto dalla Bad Robot di JJ Abrams e diretto da Julius Avery (Son of a Gun).

Originariamente "Overlord" doveva essere il sequel di The Cloverfield Paradox e il quarto film della serie, ma le cose non stanno così. J.J. Abrams ha annunciato che il film è solo un thriller-horror ambientato durante Seconda Guerra Mondiale con zombie nazisti e altri elementi folle ambientati 12 ore prima degli eventi del D-Day.

J.J. Abrams ha descritto Overlord come "completamente folle", mentre presentava il primo filmato alcuni mesi fa.





Alla vigilia del D-Day, i paracadutisti abbandonano le linee nemiche per portare a termine una missione cruciale per l'invasione e quando si avvicinano al loro obiettivo, cominciano presto a rendersi conto che nel villaggio occupato dai nazisti c'è di più che una semplice operazione militare.

Overlord debutta nei cinema italiani il 25 ottobre 2018.