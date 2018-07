Joker, il film con Joaquin Phoenix ha una data d'uscita

Di Federico Boni giovedì 19 luglio 2018

In casa Warner/DC si corre spediti per il film sulle origini della nemesi di Batman.

Joaquin Phoenix parla del nuovo film del Joker Joaquin Phoenix parla del suo prossimo ruolo, sarà l'iconico villain dei fumetti "Joker" in una nuova storia di origine. Riprese imminenti per l'atteso film sulle origini del Joker, interpretato da Joaquin Phoenix. Warner Bros. e DC Entertainment hanno infatti annunciato la data d'uscita della pellicola, quanto mai vicina a noi. 4 ottobre 2019. In quel weekend la pellicola andrà a scontrarsi con Gemini Man di Ang Lee e The Woman in the Window della Fox, con Amy Adams.

Diretto da Todd Phillips, il film sul Joker sarà completamente sganciato dall'altro Joker interpretato da Jared Leto, visto in Suicide Squad e ormai pronto ad un film tutto suo. Il rischio, neanche a dirlo, è che si crei non poca confusione tra le due nemesi dell'uomo pipistrello. L’esplorazione di Phillips di un uomo ignorato dalla società non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Allo script troviamo Scott Silver (The Fighter), con Emma Tillinger Koskoff produttrice e Richard Baratta produttore esecutivo.

Fonte: Comingsoon.net