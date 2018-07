Once Upon A Time in Hollywood, uscita anticipata - release per Piccole Donne e Bloodshoot

Di Federico Boni giovedì 19 luglio 2018

Il nuovo film di Quentin Tarantino uscirà prima del previsto.

Pioggia di release in casa Sony Pictures, che ha deciso di anticipare l'uscita dell'attesissimo Once Upon A Time in Hollywood di Quentin Tarantino. Non più il 9 agosto 2019, giorno del 50esimo anniversario della strage di Bel Air firmata Charles Manson, bensì il 26 luglio del 2019.

Lo studios ha anticipato anche l'uscita dell'horror Slender Man, passato dal 24 agosto 2019 al 10 agosto, mentre Zombieland 2 uscirà l'11 ottobre del 2019, ovvero poco più di 10 anni dopo l'uscita dell'originale, nel 2009 in grado di incassare 102,391,540 dollari in tutto il mondo.

Piccole donne di Greta Gerwig sbarcherà al cinema il giorno di Natale del 2019, mentre Bloodshoot, trasposizione cinematografica dell'omonimo fumetto Valiant Comics, uscirà il 21 febbraio del 2020. Protagonista Vin Diesel, affiancato da Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Michael Sheen, Talulah Riley e Alex Hernandez. Via alle riprese imminente, con Eric Heisserer (Arrival, The Thing) allo script e Dave Wilson alla regia.

Fonte: Comingsoon.net