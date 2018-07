Venezia 2018, Il Primo Uomo - First Man di Damien Chazelle apre la Mostra del Cinema

Di Federico Boni giovedì 19 luglio 2018

Sarà Neil Armstrong, interpretato da Ryan Gosling, ad inaugurare il Festival del Cinema di Venezia.

Lo scoop è firmato Variety. Sarà l'attesissimo First Man di Damien Chazelle ad inaugurare la 75esima Mostra del Cinema di Venezia, il prossimo 29 agosto. Per il regista premio Oscar sarà la 2° apertura veneziana, 2 anni dopo il boom di La La Land. In mattinata è arrivata anche la conferma da parte del direttore Alberto Barbera.

“E’ un autentico privilegio poter presentare in prima mondiale il nuovo, attesissimo film di Damien Chazelle. Un lavoro personale, affascinante e originale, piacevolmente sorprendente al confronto con gli altri film epici del nostri tempi, a conferma del grande talento di un regista tra i più importanti del cinema americano di oggi. Siamo grati alla Universal Pictures per aver accettato di condividere con noi l’apertura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con First Man”.

Sceneggiato da Josh Singer (Spotlight), First Man vede Ryan Gosling nel ruolo dell'astronauta Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla luna il 20 luglio del 1969. Il film narra si concentra sulla figura di Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, Il Primo Uomo esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

“Sono onorato dell’invito di Venezia e sono entusiasta di ritornare – ha dichiarato il regista Damien Chazelle – E’ particolarmente emozionante che questa notizia sia così vicina all’anniversario dell’atterraggio sulla luna. Non vedo l’ora di portare il film alla Mostra”.

Venezia 2018: a David Cronenberg il Leone d'Oro alla carriera Il Presidente Paola Baratta ed il Direttore Alberto Barbera assegneranno il riconoscimento a David Cronenberg nel corso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia Prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen (La saga di Twilight, Colpa delle stelle) per la Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling, con Isaac Klausner produttore esecutivo, completano il cast Claire Foy, nei panni della moglie di Armstrong, e Corey Stoll e Mike Collins, negli abiti degli astronauti Buzz Aldrin e Lukas Haas. La pellicola uscirà in sala nel mese di ottobre, con distribuzione Universal.

A guidare la giuria della 75esima Mostra del Cinema di Venezia sarà Guillermo Del Toro, lo scorso anno Leone d'Oro (nonché premio Oscar) grazie a The Shape of Water.

