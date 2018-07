Cats: Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden e Ian McKellen per il musical cinematografico

Di Federico Boni venerdì 20 luglio 2018

Un cast da urlo per Tom Hooper, chiamato ad adattare Cats in live-action.

Sarà Tom Hooper, premio Oscar con Il Discorso del Re e regista di Les Miserables, ad adattare per il grande schermo il celebre Cats, musical di Andrew Lloyd Webber a sua volta tratto da Il libro dei gatti tuttofare di Thomas Stearns Eliot.

Sul set della pellicola si faranno spazio Taylor Swift, al suo vero debutto da protagonista, il premio Oscar Jennifer Hudson, James Corden e Ian McKellen. Il musical, 8 Tony vinti nonché quarto spettacolo più longevo nella storia di Broadway, presenta tra i propri brani l'iconica "Memory". Via alle riprese entro la fine del 2018, nel Regno Unito, con Lee Hall (Billy Elliot) allo script.

Protagonisti del musical una tribù di gatti che si ritrova per l'annuale ballo e per festeggiare il vecchio gatto Old Deuteronomy, loro capo. Ma la festa viene turbata da due avvenimenti: la comparsa in scena di Grizabella, affascinante gattina che, dopo aver abbandonato il gruppo, si è ritrovata sola, abbandonata e in miseria; e le improvvise apparizioni del malvagio Macavity, che rapisce Old Deuteronomy gettando gli altri gatti nello sconforto.

