Zanna Bianca: nuovo trailer italiano del film d'animazione di Alexandre Espigares

Di Pietro Ferraro lunedì 24 settembre 2018

Zanna Bianca: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Alexandre Espigares nei cinema italiani dall'11 ottobre 2018.

Adler Entertainment ha reso disponibile un nuovo trailer italiano del film d'animazione Zanna Bianca in arrivo nei cinema italiani l'11 ottobre.

Per la prima volta l’indimenticabile romanzo di Jack London arriva sul grande schermo in uno straordinario film di animazione diretto da Alexandre Espigares, Premio Oscar® nel 2014 per il Miglior cortometraggio d’animazione (Mr. Hublot), e si fa portavoce dei cani ex combattenti inseriti nel progetto di recupero del Centro Comunicazione e Sviluppo iniziative dell’Enpa.



Zanna Bianca, il protagonista del film in uscita al cinema dall’11 Ottobre è un lupo con un quarto di sangue di cane. Creatura fiera e coraggiosa, dopo essere cresciuto nelle terre innevate del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani, dove dovrà farsi accettare dagli altri cani. In seguito a una serie di eventi, Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia che, con il suo amore, insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico.



Attraverso il racconto della sua storia, Zanna Bianca è il testimone ideale di un messaggio di forte impatto sociale atto a sensibilizzare e a informare che, per i cani che hanno vissuto sulla propria pelle la triste piaga dei combattimenti e degli abusi, esiste una speranza di vita migliore, grazie al progetto di recupero gestito dall’Ente nazionale protezione animali.

Ogni anno migliaia di animali vengono coinvolti in un giro d’affari vertiginoso collegato alle scommesse clandestine che arricchisce mafie e malavitosi. Sono tristemente pochi coloro che escono dall’inferno dei combattimenti: quelli che ci riescono sono bisognosi di cure, affetto, amore e protezione. Una missione che Enpa porta avanti da anni.

“Donare loro nuova fiducia nei confronti della vita è un percorso difficile e tortuoso – dichiara Marco Bravi, presidente del Consiglio Nazionale di Enpa e responsabile del Centro Comunicazione e Sviluppo iniziative - ma che si è dimostrato possibile, grazie a uno staff professionalmente qualificato, alla dedizione dei volontari e a una continua ricerca scientifica”. “Siamo con ENPA nella lotta contro questa orribile realtà. – dichiara Aldo Lemme, General Manager di Adler Entertainment – Amiamo i nostri cani e siamo felici di poter affiancare Zanna Bianca a questa lodevole iniziativa. Il film è la riscoperta del grande romanzo di Jack London e della grande storia di amore tra uomo e cane.”

Il Centro Comunicazione e Sviluppo iniziative dell’ENPA dal 2002 promuove un progetto di rieducazione per pitbull ex combattenti, finanziato da sostenitori che, adottandoli a distanza, contribuiscono a donare loro una nuova vita. Lo scopo del progetto è di renderli idonei all’ inserimento in famiglia o, almeno, di consentire loro una serena permanenza in canile. Aiutare questi cani vuole essere per Enpa un forte segnale di richiamo al senso di responsabilità e di recupero di valori etici fondamentali. “Dall’inizio del progetto ad oggi – conclude Bravi - sono parecchi i cani che, dopo aver terminato un positivo ciclo di rieducazione, sono stati affidati a famiglie selezionate”. L’attuale obiettivo di Enpa è quello di poter continuare questo percorso, forti del fatto che “per ogni criminale che trasforma i cani in belve da combattimento, ci sono persone che le fanno tornare cani”.



In questo contesto, Zanna Bianca, la sua storia di redenzione e la straordinaria forza dell’amore che lega indissolubilmente gli animali all’uomo, è il miglior rappresentante dei cani ex combattenti dell’Ente nazionale protezione animali. Zanna Bianca sarà inoltre al fianco di Enpa anche durante la Giornata degli Animali del 6 e 7 ottobre: per tutte le informazioni dell’evento, vai su enpa.it.

Zanna Bianca: trailer italiano, foto e poster del film d'animazione

Il classico senza tempo Zanna Bianca di Jack London, che ha conquistato per più di un secolo lettori di ogni generazione, arriva al cinema l'11 ottobre nel suo primo adattamento animato dallo stile raffinato e pittorico.

L'avventura animata dedicata al lupo Zanna bianca è diretta dal Premio Oscar per il Miglior cortometraggio d’animazione (Mr. Hublot), Alexandre Espigares, che torna su un tema a lui caro: il rapporto che da sempre lega il cane e l’uomo, con una storia avvincente di libertà e amicizia ambientata nelle sconfinate terre del Grande Nord.

Così come nel romanzo Zanna Bianca, anche nel film sono gli animali stessi i veri protagonisti, lasciando largo spazio alla potenza della natura con un'attenzione particolare agli scenografici paesaggi selvaggi, resi al meglio dalla straordinaria tecnica d’animazione, quasi pittorica, del film. Dai western italiani di Sergio Leone alle illustrazioni americane sulla conquista del Far West: queste le fonti di ispirazione che hanno guidato l’animazione di Zanna Bianca, con lo scopo di comunicare il grande senso di avventura e libertà che questi paesaggi suscitano.

Zanna Bianca è un lupo con un quarto di sangue di cane. È una creatura fiera e coraggiosa, e per questo sarà vittima della crudeltà dell’uomo. Dopo essere cresciuto nelle terre innevate, meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico. Una storia di redenzione descritta dal punto di vista dei cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell’amore che li lega indissolubilmente all’uomo.

Zanna Bianca è distribuito da Adler Entertainment e prodotto da SuperprodAnimation, Bidibul Productions e Big Beach, in associazione con Wild Bunch.