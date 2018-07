Annabelle 3: nuovi dettagli dal Comic-Con 2018

Di Pietro Ferraro venerdì 20 luglio 2018

Dall'evento "ScareDiego" di Warner Bros. e New Line al Comic-Con 2018 arrivano dettagli sul sequel "Annabelle 3".

Al Comic-Con 2018 si è tenuto l'evento "ScareDiego" di Warner Bros. e New Line hanno presentato al loro line-up horror con filmati dello spin-off The Nun primo sguardo a IT 2 e alcuni annunci tra cui la conferma ufficiale di Annabelle 3.

Oltre a confermare lo sviluppo di un terzo film ispirato alla demoniaca bambola della serie The Conjuring, in questo nuovo film torneremo al museo dell'occulto dei coniugi Warren e vedremo cosa succede ad Annabelle quando Ed e Lorraine sono fuori a combattere il male.

La trama principale del film includerà altri manufatti all'interno della casa degli Warren che prendono vita per terrorizzare e tormentare la figlia di Ed e Lorraine, Judy Warren. Il regista Gary Dauberman e il produttore James Wan erano sul palco per fornire queste informazioni alla folla del Comic-Con.

Annabelle è stata introdotta per la prima volta nel film The Conjuring - L'evocazione. Nonostante abbia avuto un tempo piuttosto limitato sullo schermo in quel primo film diretto da James Wan, la bambola si è rivelata molto popolare e ha ottenuto il suo film spin-off nel 2014. L'originale Annabelle stato un successo al botteghino, ma una delusione rispetto alle potenziaqlità orrorifiche del personaggio. Nel 2017 è arrivato il sequel/prequel Annabelle 2: Creation che stavolta ha centrato il bersaglio, conquistando fan e critica.

Ora "Annabelle 3" esplorerà cosa accade dopo che gli Warren entrano in possesso della funesta bambola e durante il periodo in cui è rimasta in custodia dei due cacciatori di demoni. La storia si svolgerà poco dopo gli eventi del primo "The Conjuring". La trama spiega cosa succede dopo che Annabelle è stata posta in quella stanza con altri oggetti maledetti. Il demone Annabelle userà i suoi poteri per portare gli altri artefatti malefici alla vita. Il sequel viene descritto come una versione horror di "Una notte al museo".

L'universo The Conjuring ha fruttato a Warner Bros. oltre un miliardo di dollari con l'originale The Conjuring che ha incassato 319 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 20 milioni di dollari. Sono seguiti The Conjuring 2, i due film di Annabelle, con The Nun prossimo film in programma. The Conjuring 3 è attualmente in lavorazione, così come un film spin-off su "L'uomo storto". I film della serie The Conjuring sono basati su eventi reali e casi dei coniugi Warren che sono entrati in possesso della bambola demoniaca durante uno dei loro viaggi, che sono tutti documentati in un ampio archivio.

Fonte: Collider