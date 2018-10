La Llorona - Le lacrime del male: teaser trailer italiano dell'horror prodotto da James Wan

Di Pietro Ferraro giovedì 18 ottobre 2018

Warner Bros. ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di La Llorona - Le lacrime del male, film horror diretto da Michael Chaves, prodotto da James Wan, creatore dell'universo "The Conjuring", e scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.

Il film interpretato da Linda Cardellini, Raymond Cruz e Patricia Velasquez è basato su un mix di eventi reali e folclore ispanico e in particolare alla Leggenda della Llorona, la donna che piange, antagonista sovrannaturale al centro del film.

La Llorona. La donna che piange. Un’apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno, quella di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. Il solo sentir menzionare il suo nome ha terrorizzato il mondo per generazioni. La sua colpa è stata quella di aver annegato i figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettatarsi nello stesso fiume, disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. La Llorona si insinua nell’ombra e va a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. Con il passare dei secoli il suo desiderio è diventato sempre più vorace…e i suoi metodi sempre più terrificanti. Negli anni ’70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere isucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano. Attenzione al suo gemito agghiacciante...non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio. Perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è misericordia per la sua anima. E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

"La Llorona - Le lacrime del male" arriva nei cinema italiani il 18 aprile 2019.

Comic-Con 2018, The Curse of La Llorona: teaser trailer e trama dell'horror prodotto da James Wan

New Line Cinema è presente al Comic-Con di San Diego con l'evento "ScareDiego". Una delle presentazioni previste nel programma è l'horror The Curse of La Llorona, originariamente intitolato "The Children". Online è approdato un primo teaser trailer del film che è praticamente un motion poster, mentre all'evento sono stati mostrati alcuni filmati di questo horror che hanno generato entusiasmo tra i fan.

Il film è diretto dal regista Michael Chaves con una sceneggiatura scritta da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Chaves era presente al Comic-Con con il produttore James Wan, creatore dell'universo The Conjuring, e i protagonisti del film: Linda Cardellini, Raymond Cruz e Patricia Velasquez. Il film è basato su un mix di eventi reali e sul folclore ispanico. A seguire la prima parte della trama ufficiale che include un cenno alla Leggenda della Llorona, la donna che piange, che è al centro del film.





La Llorona, La donna che piange, un'apparizione terrificante, intrappolata tra il paradiso e l'inferno, intrappolata in un terribile destino sigillato dalla sua stessa mano. Il solo menzionare il suo nome ha terrorizzato il mondo per generazioni. Quando era in vita annegò i suoi bambini in preda ad una furiosa gelosia, gettandosi nel fiume agitato dopo di loro mentre piangeva per il dolore. Ora le sue lacrime sono eterne, sono letali, e quelli che la odono chiamare nella notte sono condannati. La Llorona si insinua nell'ombra, le sue prede sono bambini, alla disperata ricerca di rimpiazzare la propria prole. Con il passare dei secoli, il suo desiderio è diventato più vorace...e i suoi metodi più terrificanti.

Raymond Cruz ha dichiarato all'evento del Comic-Con: "Ci siamo spaventati a morte con La Llorona, ora possiamo condividerlo con voi". Lui e Patricia Velasquez sono cresciuti nella cultura in cui questo mito affonda le sue radici. Diverse scene del film sono state mostrate al pubblico del Comic-Con, e secondo quanto riferito sono al livello dell'originale "The Conjuring" di James Wan. I filmati includevano anche mostri realizzati con effetti pratici e bambini terrorizzati dalla Llorona. In una clip, un bambino viene quasi annegato. La seconda parte della sinossi ufficiale del film entra nel dettaglio della storia.





In una Los Angeles degli anni '70, La Llorona colpisce di notte ed è in cerca di bambini. Ignorando l'inquietante avvertimento di una madre in difficoltà, sospettata di mettere in pericolo i suoi bambini, un'assistente sociale e i suoi figli piccoli vengono presto trascinati in uno spaventoso regno sovrannaturale. La loro unica speranza di sopravvivere all'ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e il misticismo che pratica per tenere a bada il male, ai margini dove la paura e la fede si scontrano. Fai attenzione al suo agghiacciante lamento...non si fermerà davanti a nulla per attirarti nell'oscurità. Perché non c'è pace per la sua angoscia. Non c'è pietà per la sua anima. E non c'è via di fuga dalla maledizione della Llorona.

"The Curse of La Llorona" debutterà nei cinema americani il 19 aprile 2019.

Fonte: Bloody Disgusting