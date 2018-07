Weetzie Bat - Angeli Pericolosi sbarca al cinema con Anya Taylor-Joy e Nick Robinson

Di Federico Boni venerdì 20 luglio 2018

Dopo 30 anni d'attesa, Weetzie Bat - Angeli Pericolosi diventerà film.

Anya Taylor-Joy, esplosa grazie al folgorante The Witch, sarà la protagonista di Weetzie Bat, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo anni '80 di Francesca Lia Block, arrivato in Italia con il titolo 'Angeli pericolosi'.

A dirigere la pellicola Justin Kelly, fino ad oggi visto all'opera con King Cobra e I Am Michael, entrambi trainati da James Franco. A completare il cast di Weetzie Bat il lanciato Nick Robinson, protagonista di Tuo, Simon, Sasha Lane, Theodore Pellerin e Keiynan Lonsdale, altro volto di Tuo, Simon. La Block, che ha scritto la sceneggiatura del film, è autrice di oltre 25 libri che abbracciano narrativa, saggistica, racconti e poesie.

Weetzie Bat è una ragazza con i capelli colorati, un giubbotto nero da motociclista e pizzi e gonne da riot girl, vive a Los Angeles e cerca l'amore perfetto. Non nella città che conosciamo, almeno non esattamente, ma in una landa fatata dove tutto è possibile, dove si sposano luci e ombre, oscurità e splendore. Assieme ai suoi amici, Weetzie parte per trovare il fidanzato e la vita dei suoi sogni, tra tentazioni e pericoli terreni e ultraterreni, fate e tossici e spacciatori e vampiri e rockstar e geni e fantasmi, piacere e dolore e tenerezza, zucchero filato e rasoi.

Fonte: Deadline