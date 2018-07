I Still See You: trailer del thriller sovrannaturale con Bella Thorne

Di Pietro Ferraro venerdì 20 luglio 2018

I Still See You: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller sovrannaturale con Bella Thorne nei cinema americani dal 12 ottobre 2018.

Disponibile un nuovo trailer di I Still See You, il thriller sovrannaturale con Bella Thorne (Amityville - Il risveglio, Il sole a mezzanotte) che mostra come i morti coesistono con i vivi dopo un evento apocalittico che ha spazzato via milioni di persone. Questo trailer arriva dopo un breve teaser condiviso dalla Thorne sui social media poche settimane fa, teaser che ha registrato oltre 100.000 visualizzazioni.

"I Still See You" è un suggestivo thriller sovrannaturale a tinte "romance" ambientato dieci anni dopo un evento apocalittico che ha lasciato il mondo infestato dai fantasmi. Roni (Bella Thorne) riceve un messaggio minaccioso dall'oltretomba mentre fa la doccia. Unendo le forze con un misterioso compagno di classe, Kirk (Richard Harmon), Roni scende in un mondo oscuro che rende labile il confine tra dei vivi e morti, e inizia una disperata corsa contro il tempo per fermare un killer che non si fermerà davanti a nulla finché non la vedrà morta.

Nel trailer di "I Still See You" la voce fuori campo del personaggio Roni di Bella Thorne dice: "tutti ricordano dove erano quel giorno, il giorno dell'evento", mentre la vediamo di fronte ad un monumento commemorativo di tutte le persone decedute. Tuttavia questi defunti sono ancora tutti in giro per la città come evanescenti ombre di se stessi. Le notizie riportate nel trailer ci informano che l'evento apocalittico si è svolto appena fuori Chicago, che è stato l'epicentro della tragedia, dieci anni prima degli eventi narrati nel film.

"I Still See You" è diretto da Scott Speer, scritto da Jason Fuchs e basato sul romanzo di Daniel Waters "Break My Heart One Thousand Times". Il film è interpretato anche da Amy Price-Francis, Hugh Dillon, Shaun Benson, Dave Brown, Thomas Elms, Louis Herthum e Dermot Mulroney.

"I Still See You" debutta nelle sale americane il 12 ottobre 2018.

Fonte: The Playlist