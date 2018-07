Venezia 2018, A Star Is Born fuori concorso alla Mostra del Cinema

Di Federico Boni venerdì 20 luglio 2018

Lady Gaga e Bradley Cooper alla Mostra del Cinema di Venezia con A Star Is Born.

Venezia 2018, Il Primo Uomo - First Man di Damien Chazelle apre la Mostra del Cinema Due anni dopo il boom di La La Land, Damien Chazelle e Ryan Gosling tornano alla Mostra del Cinema di Venezia con Il Primo Uomo. L'(eventuale) ufficialità arriverà soltanto mercoledì, quando verrà presentato il programma completo, ma secondo l'affidabilissimo Deadline è fatta. A Star is Born, primo film da regista di Bradley Cooper, verrà presentato fuori concorso alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

L'anteprima mondiale diverrà realtà venerdì 31 agosto, con Lady Gaga, star assoluta del film, ovviamente diva assoluta da red carpet. 24 ore dopo l'annuncio di First Man (Il primo uomo) di Damien Chazelle come film d'apertura, prende così sempre più piede il programma di Venezia 2018, ad un anno da quel Leone d'Oro a The Shape of Water poi tramutatosi in Oscar al miglior film. In pochi anni il Lido è diventato strepitoso trampolino di lancio in direzione Academy, avendo presentato le anteprime di Gravity, Birdman, La La Land, Hacksaw Ridge, Spotlight, Arrival, Tre Manifesti e per l'appunto La forma dell'Acqua. Hollywood, oramai, guarda più a Venezia che a Cannes e Toronto, per lanciare i propri titoli da Oscar.

In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d’amore (la 4°, dopo i film del 1937, 1954 e 1976), Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally (Gaga). Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

A completare il cast Andrew Dice Clay, assieme a Dave Chappelle e Sam Elliott. Oltre ad interpretare Ally, Lady Gaga canterà brani originali scritti da lei stessa assieme a Cooper e ad altri artisti come, Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. Tutte le musiche del film sono originali e sono state registrate dal vivo.