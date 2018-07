Comic-Con 2018, BuyBust: trailer e poster dell'action-thriller filippino di Erik Matti

Di Pietro Ferraro sabato 21 luglio 2018

BuyBust: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Erik Matti nei cinema americani dal 10 agosto 2018.

Ha debuttato al Comic-Con di San Diego un nuovo trailer di BuyBust, thriller d'azione filippino diretto da Erik Matti che ha anche scritto la sceneggiatura con Anton Santamaria.

Anne Curtis e l'atleta MMA Brandon Vera sono protagonisti del film che Matti definisce il suo primo "film d'azione a tutto tondo" e il progetto più ambizioso di cui abbia mai fatto parte.

Dopo essere sopravvissuta al massacro di tutta la squadra in un'incursione antidroga compromessa da poliziotti sporchi, Nina Manigan (Anne Curtis), agente speciale dell'antidroga, è ansiosa di affrontare i cartelli della droga che detengono una morsa sanguinosa su Manila. Ma quando la sua nuova missione nella baraccopoli più pericolosa della città va a rotoli, i civili furiosi attaccheranno la sua squadra. Intrappolati tra una brutale banda di narcotrafficanti e orde di cittadini assetati di sangue, la loro unica opzione è quella di combattere mentre cercano una via d'uscita, trasformando una strada claustrofobica alla volta in una sinfonia di violenza apocalittica.

"BuyBust" ha richiesto un addestramento impegnativo per il cast. Anne Curtis ha seguito un programma rigoroso presso la "Scout Ranger Training School", dove ha imparato a combattere a distanza ravvicinata con un coltello. Inoltre l'attrice ha affrontato anche la gestione delle armi di base mentre correva con 11 chili di peso legati alla schiena. Questa lunga e faticosa fase di addestramento ha permesso alla Curtis di eseguire di persona le sue scene di stunt.

"BuyBust" debutta nelle Filippine il 1° agosto e in Nord America il 10 agosto.

Fonte: First Showing