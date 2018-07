Roma 2018, Premio alla Carriera a Isabelle Huppert - in anteprima Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis

sabato 21 luglio 2018

Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis 2° italiano nella selezione ufficiale di Roma 2018 dopo Notti Magiche di Paolo Virzì.

Dopo Martin Scorsese, la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che prenderà vita il 18 ottobre prossimo assegnerà un altro Premio alla Carriera a Isabelle Huppert. Il riconoscimento sarà consegnato da Toni Servillo.

Amata dai cinefili di tutto il mondo per i suoi ruoli di grande complessità e profondità, per l’inquietudine e l’anticonformismo dei suoi personaggi, Isabelle Huppert ha collaborato con alcuni fra i più grandi cineasti europei e statunitensi, da Claude Chabrol a Jean-Luc Godard, da Maurice Pialat a Marco Ferreri, dai fratelli Taviani a Marco Bellocchio, da Michael Haneke a Andrzej Wajda, da Michael Cimino a David O. Russell. Golden Globe 2017 per Elle di Paul Verhoeven, l’attrice parigina sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico e commenterà una serie di clip selezionate fra le pellicole che hanno maggiormente segnato la sua vita da artista.

“Sono entusiasta di celebrare alla Festa del Cinema un’attrice di straordinaria sensibilità, finezza e profondità come Isabelle Huppert – ha spiegato il direttore Antonio Monda – Una magnifica interprete umanista che riesce sempre a trasmettere, anche in ruoli difficili e drammatici, grande empatia verso i personaggi da lei messi in scena”.

Roma 2018, Martin Scorsese Premio alla Carriera Paolo Taviani consegnerà il premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma 2018 a Martin Scorsese.

E non finiscono qui le novità di giornata. Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, regista dell'acclamato e premiatissimo Indivisibili, sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema.

“Sono felice e onorato di ospitare alla Festa del Cinema un film che conferma il grande talento di Edoardo De Angelis – ha dichiarato Monda – Ciò che rende commovente e potente la pellicola è il modo in cui il regista riesce a raccontare la speranza all’interno di un mondo di desolazione”.

Edoardo De Angelis firma una storia di vendetta e riconciliazione che ha come sfondo il fiume Volturno e le terre che lo circondano: la protagonista è Maria, interpretata da Pina Turco (Gomorra – La serie), la cui esistenza scorre, senza sogni né desideri, a prendersi cura della madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la speranza, un giorno, tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa: perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni. Nel cast, al fianco di Pina Turco, ci sono anche Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo. Le musiche sono firmate, come già in Indivisibili, dal musicista napoletano Enzo Avitabile.

Anche Notti Magiche di Paolo Virzì sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

