Comic-Con 2018, Venom: resoconto panel dello spin-off Sony

sabato 21 luglio 2018

Ruben Fleischer presenta "Venom", il resoconto del panel al Comic-Con 2018.

Il regista Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland) ha affermato che non ci saranno eroi in Venom, lo spin-off di Spider-Man che Sony ha portato al Comic-Con di San Diego. Fleischer durante il panel ha spiegato: "C'è questo tizio che cerca di mordere le teste della gente e questo altro tizio che è un malvagio megalomane che cerca di conquistare il mondo". Fleischer ha poi introdotto i protagonisti Tom Hardy e Riz Ahmed che si sono uniti a lui sul palco.

Hardy ha spiegato che è stato attratto dal ruolo di Eddie Brock per due motivi: "Mi piace il suo aspetto, prima di tutto, e poi c'è mio figlio, un grande fan di Venom". L'attore, noto per i suoi film cupi e piuttosto violenti, voleva fare qualcosa che suo figlio potesse vedere.

Hardy ha anche spiegato come il film tratta il personaggio di Brock. "È un giornalista investigativo che passa momenti difficili, cade in disgrazia e perde credibilità, è un po' un perdente". Hardy ha aggiunto che il suo personaggio, "E' un anti-eroe, quindi riuscirà a trovare un obiettivo e farà tutto ciò che deve fare per raggiungere questo obiettivo, anche se deve fare delle cose malvagie per arrivarci...La sua struttura etica è disattivata e non ha scrupoli. Ma non è un cattivo ragazzo". Hardy ha aggiunto: "Ha buone intenzioni, ha un cuore davvero nobile".

Il livello si alza quando Brock si fonde con il simbionte Venom. Hardy spiega che Brock "Ritrova il suo perfetto partner opposto in questa immensa bestia aliena che arriva e vive senza pagare l'affitto nel suo corpo e nessuno crederà mai che sia lì".

Dall'altro lato, abbiamo il Carton Drake di Ahmed che l'attore descrive come un genio, un inventore miliardario. "Ha fatto molte scoperte ai suoi tempi, e la sua fondazione, la Life Foundation, sta cercando di immaginare quale sarà il futuro della vita per la razza umana che ha quasi fatto il suo corso". Con le questioni ambientali in aumento, Drake pensa che il futuro è nello spazio, quindi lo esplora ed è lì che scopre la chiave. "Sta cercando di fare la cosa giusta per l'umanità e salvare il futuro", ha detto Ahmed, "ma come si suol dire, per fare una frittata devi rompere qualche uovo".

I filmati che Fleischer e il cast hanno portato al Comic-Con hanno aiutato a illustrare questi personaggi oltre a quello che abbiamo già appreso nel primo trailer. Per prima cosa vediamo Eddie Brock che arranca in una cantina, dove la donna dietro il bancone gli dice "Stai di mer*a". Ancora più pericoloso è il personaggio interpretato da Ahmed, che crede che gli esseri umani siano sacrificabili e che gli umani che si fondono con un simbionte sono il futuro del pianeta.

Il filmato si concentra in modo significativo sulla lotta di Brock con la nuova presenza aliena dentro di lui, e sui modi in cui questa convivenza forzata in fondo gli piace. Lo si vede sdraiato sul pavimento, tentando la meditazione, ma continua a subire visioni violente. Quando Brock si trasforma nella creatura bestiale, ha un gusto smodato per la carne e una personalità brutale con cui confrontarsi e che promette di schiacciare un uomo finché non assomiglia ad "uno stro**o senza faccia e senza gambe". Venom dice a Brock che la sua vecchia vita è finita, ma Brock non vuole ferire le persone. Ad un certo punto Venom e Brock hanno un faccia a faccia, e quando vediamo Brock in uno stato di pericolo, in pericolo di vita, Venom lo guarisce attraverso una membrana nera che rimette insieme i pezzi.

Fleischer fa notare al pubblico che gli effetti visivi del filmato sono incompleti. Il filmato ha rivelato anche "Riot" , un altro supercattivo di Venom che è pronto a combattere Brock nel film. Questo particolare simbionte ha l'abitudine di saltare da un corpo all'altro con Fleischer che accenna a questa sua imprevedibilità, "Non si sa mai dove si presenterà Riot". Nel filmatolo si vede prendere Carlton Drake pronto per la resa dei conti con Brock.

Per quanto riguarda il tanto discusso cameo di Spider-Man nel film, pare che non dovremmo contarci molto, ma Hardy e Fleischer hanno entrambi accennato ad una possibilità per il futuro, suggerendo che lo studio vuole vederlo tanto quanto i fan, "Stiamo pianificando un mondo enorme con questa storia di Venom", ha detto Fleischer, aggiungendo di voler "esplorare tutti gli amati personaggi dell'universo".

Lo spin-off di "Venom" debutta nei cinema italiani il 4 ottobre 2018.

