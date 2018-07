Comic-Con 2018, Halloween: NECA rivela l'action figure di Michael Myers nel nuovo film

Di Pietro Ferraro sabato 21 luglio 2018

NECA in occasione del Comic-Con di San Diego rivela la nuova action figure di Michael Myers ispirata al nuovo "Halloween" di David Gordon Green.

L'originale Michael Myers, l'iconica Jamie Lee Curtis di nuovo nei panni di Laurie Strode, il maestro John Carpenter a bordo come produttore esecutivo e autore della colonna sonora e la cancellazione di tutti i sequel prodotti sino ad oggi per un sequel diretto dell'originale; questi sono gli elementi che caratterizzano il nuovo Halloween diretto da David Gordon Green, scritto da Green con Danny McBride e prodotto da Jason Blum con la sua Blumhouse.

Comic-Con 2018, Halloween: resoconto panel del film di David Gordon Green David Gordon Green e Jamie Lee Curtis hanno presentato il nuovo film di "Halloween" al pubblico del Comic-Con di San Diego.

Dopo avervi proposto un nuovo poster realizzato per il Comic-Con e relativo panel, in cui sono stati mostrati nuovi filmati, e il momento per i nerd più irriducibili e i patiti di action figures, con NECA che ha rivelato alla convention la nuova action figure di Michael Myers così come appare nel nuovo film.

La figure denominata Ultimate Michael Myers, alta oltre 17 cm per oltre 25 punti di articolazione, viene fornita con due teste intercambiabili, un coltello da macellaio, un martello, una lanterna / zucca di Halloween, una testa mozzata (che sembra una versione umana della lanterna di Halloween), una lapide di Judith Myers e un set di mani intercambiabili.

Il nuovo "Halloween" di Blumhouse arriva nei cinema italiani il 25 ottobre, giusto in tempo per la "Notte delle streghe".

Fonte: NECA