Aquaman: le statue ufficiali di DC Collectibles dal Comic-Con 2018

Di Pietro Ferraro martedì 24 luglio 2018

Le nuove statue DC Collectibles del film "Aquaman" dal Comic-Con 2018.

Il film Aquaman di James Wan ha fatto tappa al Comic-Con 2018 con un primo trailer che ha entusiasmato i fan. Il trailer ha mostrato questa nuova versione di Jason Momoa del supereroe DC, in un film che racconta la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry che dovrà accettare le sue origini e scoprire se è degno del suo destino, quello di sovrano di Atlantide.

Aquaman: primo trailer italiano del film DC Il film di Aquaman diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa arriva nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.

DC Collectibles, la pluripremiata linea di statue e action figures di DC Entertainment ha portato al Comic-Con di San Diego una straordinaria serie di statue basate sull'attesissimo film "Aquaman" della Warner Bros. Pictures, che arriverà nei cinema italiani il 1° gennao 2019.

Giusto in tempo per l'esordio sul grande schermo del Re di Atlantide, DC Collectibles pubblicherà tre nuove statue basate su tre personaggi del prossimo film di Aquaman. L'Aquaman di Jason Momoa, la Mera di Amber Heard e il Black Manta di Yahya Abdul-Mateen II vengono re-immaginati con un'attenzione impeccabile ai dettagli come sculture individuali da 30 cm. Le statue saranno disponibili a partire da novembre 2018.