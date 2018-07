Stasera in tv: "Dick e Jane - Operazione Furto" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 22 luglio 2018

Rai 3 stasera propone Dick & Jane - Operazione furto (Fun with Dick and Jane), film commedia del 2005 diretto da Dean Parisot e interpretato da Tea Leoni, Jim Carrey, Alec Baldwin e Richard Jenkins.





Cast e personaggi

Jim Carrey: Dick Harper

Téa Leoni: Jane Harper

Alec Baldwin: Jack McCallister

Richard Jenkins: Frank Bascombe

Angie Harmon: Veronica Cleeman

John Michael Higgins: Garth

Richard Burgi: Joe Cleeman

Doppiatori italiani

Roberto Pedicini: Dick Harper

Eleonora De Angelis: Jane Harper

Francesco Pannofino: Jack McCallister

Luciano Roffi: Frank Bascombe





La trama

Il giorno prima del fallimento di una grossa azienda, l'amministratore delegato e il direttore finanziario della società designano al ruolo di direttore generale Dick Harper (Jim Carrey), che diventerà volto pubblico e capro espiatorio del disastro finanziario. Senza lavoro, risparmi, pensione e con un'ipoteca sulla casa. Dick e sua moglie Jane (Téa Leoni) sprofondano lentamente nella povertà. Dick prova a cercare un lavoro, prova persino a lavorare di giorno con i parenti della loro domestica messicana. Purtroppo un avviso di pignoramento manda Dick e Jane oltre il limite spingendoli ad organizzare una serie di rapine al fine di ritornare alla vita che vivevano prima del tracollo finanziario.





Il nostro commento

Dick e Jane - Operazione Furto è un'operazione remake che nonostante la capacità indubbia di aggiornare con efficacia il materiale originale, fatica ad equilibrare a dovere serio e faceto, con il "serio" che spesso prende il sopravvento a discapito della parte prettamentre comica, che funziona a corrente alternata. Bravi Jim Carrey e Téa Leoni, la coppia è affiatata e Carrey sfrutta quando possibile la sua vulcanica vis comica. "Dick e Jane - Operazione Furto" è una commedia che intrattiene con garbo, ma senza nerbo e si dipana in gran parte con il freno a mano tirato.





Curiosità



Il film è un remake della commedia Non rubare... se non è strettamente necessario (1977) interpretata da Jane Fonda e George Segal e diretta da Ted Kotcheff.



Quando Jim Carrey sta cercando di stampare un altro modulo, si nasconde tra travi del soffitto, da cui cade rovinosamente dopo aver tentato di scendere. Si tratta di una vera caduta, con l'attore che è scivolato colpendo molto duramente il pavimento.



Paramount Pictures ha pagato a Sony oltre 100.000$ per interrompere le riprese di questo film per una settimana, in modo che Jim Carrey potesse fare apparizioni promozionali per Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi (2004).



Durante la scena di Starbucks, Téa Leoni si è gravemente ferita alla spalla quando il suo personaggio è scivolato sul bancone.



La scena con Alec Baldwin che parla ai media durante la caccia alle anatre è un riferimento ad una gaffe del presidente George W. Bush su un campo di golf, quando ha parlato della guerra e poi ha invitato la stampa a guardare il suo swing.



Nei titoli di coda c'è un "ringraziamento speciale" all'ex CEO della Enron Corporation Kenneth Lay, trovato morto il 5 luglio 2006 a sei mesi e mezzo dall'uscita di questo film.



Cameron Diaz era pronta ad interpretare Jane, ma si è ritirata poco prima delle riprese per altri impegni.



Quando Jane deve cambiare i documenti in banca, il modulo che deve cambiare è chiamato "CRM-114". La stessa sequenza alfanumerica viene utilizzata in Dr. Stranamore, Ritorno al futuro e Men in Black III.



Barry Sonnenfeld era stato designato per dirigere il film, ma ha rinunciato adducendo ragioni personali.



Quando è stata programmata la partecipazione di Cameron Diaz, i fratelli Coen hanno aiutato a riscrivere la sceneggiatura.



Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 202 milioni.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Theodore Shapiro (Palle al balzo - Dodgeball, ...e alla fine arriva Polly, Tropic Thunder).



TRACK LISTINGS:

1. Ameribank Robbery

2. Job Calls

3. Office Chaos

4. Black Jack

5. Main Title

6. 51st Floor

7. Jane Quits

8. Quad Slide

9. Race For The Job

10. I.N.S.!

11. Illegal Immigration

12. Sleeping Beauty

13. Got The Yard Back

14. The Insects Are All Around Us - Money Mark

15. Need A Good Wheelman

16. Escape From The Headshop

17. Bank Plan

18. Grand Cayman Bank

19. The Big Stall

20. Gun Pull

21. Starbucks Hit

22. 400 Million Dollars

23. End Credits