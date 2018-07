Comic-Con 2018, Cut Throat City: primo trailer del "crime" di RZA

Di Pietro Ferraro domenica 22 luglio 2018

Cut Throat City: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film crime di RZA con Wesley Snipes, Demetrius Shipp Jr., Terrence Howard e Tyron Woodley.

RZA ha portato al Comic-Con di San Diego un primo trailer del suo dramma "crime" Cut Throat City diretto da RZA.

Il cast del film include Shameik Moore, Wesley Snipes, Demetrius Shipp Jr., Denzel Whitaker, Keean Johnson, Kat Graham e Tyron Woodley, tutti sul palco della convention di San Diego con RZA per presentare il trailer e alcuni filmati. All'appello mancava solo Terrence Howard impossibilitato a partecipare all'evento. Il trailer mostra un gruppo di uomini che stanno cercando di trasformare il disastro dell'uragano Katrina in un'opportunità per loro stessi, poiché la vita si è rivelata difficile per loro in seguito al disastro naturale.





"Cut Throat City" è la storia di quattro amici d'infanzia nel Lower Ninth Ward di New Orleans che tornano dopo l'uragano Katrina per ritrovarsi con le loro case devastate, senza lavoro e senza l'aiuto della Ente federale per la gestione delle emergenze (FEMA). Rivolgendosi a malincuore ad un gangster locale per un lavoro, gli amici vengono assunti per compiere un'audace rapina nel cuore della città. Ma il lavoro va storto e loro si ritrovano in fuga, braccati da due detective idealisti e il boss del quartiere che pensa che gli amici abbiano rubato i soldi del furto. Con una sola via d'uscita per riacquistare la via del ritorno, gli amici decidono di ottenere ciò di cui hanno bisogno prendendosi una rivincita sui casinò che hanno preso dalla loro città per anni, facendone un'opportunità per loro stessi.

RZA ha esordito alla regia con L'uomo con i pugni di ferro, un omaggio ai film di arti marziali, qualcosa di cui il musicista e regista ha discusso durante la sua apparizione Comic-Con. Il film più recente di RZA è stato Loves Beats Rhymes del 2017, ma il regista è già al lavoro sulsuo prossimo film dal titolo Blood Brothers attualmente in produzione.

"Cut Throat City" è prodotto da Elliott Michael Smith e Sean Lydiard di Rumble Riot Pictures, Michael Mendelsohn di Patriot Pictures, William Clevinger, Kyle Tekiela, Sean Lydiard e RZA. Jim Steele, Roger Goff e Natalie Perrotta sono produttori esecutivi insieme a XYZ Films, che sono anche responsabili delle vendite internazionali. Al momento non è prevista alcuna data di uscita, ma il film sarà nelle sale per il 2019.