Comic-Con 2018: l'Universo Esteso DC diventa ufficialmente Worlds of DC

Di Pietro Ferraro domenica 22 luglio 2018

Warner Bros. annuncia durante il Comic-Con di San Diego un cambio di titolo per L'universo Esteso DC.

Al Comic-Con di San Diego quello che era comunemente noto come Universo Esteso DC (UEDC) è stato ufficialmente rimpiazzato. Lo studio sta tentando un "rebranding" abbandonando l'UEDC, che ha esordito nel 2013 con L'uomo d'acciaio, che sarà da ora conosciuto come Worlds of DC.

Aquaman: primo trailer italiano del film DC Il film di Aquaman diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa arriva nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.

In realtà l'UEDC non è mai stato tecnicamente un nome ufficiale per l'universo dei film DC, ma l'annuncio di Warner Bros. che annuncia un titolo ufficiale con "Worlds of DC" appare come foriero di grandi cambiamenti e un nuovo percorso rispetto alla controversa visione di Zack Snyder. Al momento non è chiaro se il "Worlds of DC" includerà titoli come il film d'origine del Joker, che si svolgerà al di fuori di quella che è stata la continuità dell'UEDC, ma quel "mondi" al plurale sembra studiato per essere inclusivo nel senso più ampio possibile.

Warner Bros. ha fatto la parte del leone al Comic-Con 2018 grazie anche all'assenza di Marvel Studios che quest'anno non ha partecipato all'evento. Warner Bros. e DC hanno presentato in queste ore i primi trailer dei film di Shazam! e Aquaman oltre a filmati di Wonder Woman 1984.

"Aquaman" è il primo di questi nuovi film ad arrivare nei cinema il 21 dicembre (in Italia dovremo attendere fino al 1° gennaio 2019) e sarà quindi il primo film di "Worlds of DC" ad arrivare nei cinema.

Fonte: WeGotThisCovered