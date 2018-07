Comic-Con 2018, Spider-Man - Un nuovo universo: il film d'animazione Sony includerà anche Spider-Ham

Di Pietro Ferraro domenica 22 luglio 2018

Confermato al comic-Con 2018 che Spider-Ham sarà incluso nel film d'animazione "Spider-Man - Un nuovo universo".

Dopo mesi di speculazioni, è stato ufficialmente confermato che Spider-Man - Un nuovo universo includerà Spider-Ham alias Peter Porker e sarà doppiato dal comico John Mulaney. Chris Miller e Phil Lord sono apparsi al Comic-Con di San Diego insieme ai membri del cast per condividere alcune nuove scene del film in uscita.

Oltre alla conferma di Spider-Ham, al Comic-Con sono stati confermati anche Nicolas Cage come Spider-Noir insieme a Peni Parker, che è doppiato da Kimiko Glenn. Le tre aggiunte recenti si uniranno alla versione di Miles Morales di Spider-Man con Gwen Stacy alias Spider-Gwen. Anche Peter Parker farà la sua apparizione nel film d'animazione. Oltre al film d'animazione ambientato nel "Ragnoverso", Sony ha in programma i live-action Venom con Tom Hardy in uscita a ottobre e Morbius the Living Vampire confermato di recente che vedrò protagonista Jared Leto.

Spider-Ham è conosciuto come una parodia di Spider-Man, Il personaggio di Spider-Ham ha debuttato negli Stati Uniti nel 1983, nella rivista "Marvel Tails" insieme ad altre parodie di personaggi celebri come Ghost Rider (Goose Rider), Captain America (Capitan Americat) e Hulk (Hulk Bunny). In seguito al grande successo della prima storia, a Spider-Ham venne dedicata una rivista tutta sua, "Peter Porker, the spectacular Spider-Ham". Peter in origine era un ragno che viveva nel sotterraneo della scienziata pazza May Porker. In seguito ad un morso della scienziata (che a sua volta si era precedentemente contaminata usando un asciugacapelli nucleare di sua invenzione) si ritrova trasformato in maiale e assume l'identità civile di Peter Porker, prendendo il cognome dalla scienziata pazza che ora è convinta di essere sua zia. Nonostante il suo aspetto Peter Porker condivide con Peter Parker i superpoteri da ragno e diventa il supereroe Spider-Ham.

"Spider-Man - Un nuovo universo" debutta nei cinema italiani il 20 dicembre 2018.

Fonte: Variety