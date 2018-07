Box Office Usa, The Equalizer 2 batte Mamma Mia 2

Di Federico Boni domenica 22 luglio 2018

The Equalizer 2 ha sorprendentemente sconfitto il musical Universal.

Lotta serrata in testa al botteghino americano, con The Equalizer 2 davanti a tutti. 35,825,000 dollari al debutto per il thriller Sony / Columbia, che ne è costati 62, ovvero quasi 2 in più rispetto ai 34,137,828 raccolti dal primo capitolo nel 2014. Costato 75 milioni di dollari, Mamma Mia 2 si è così dovuto accontentare della 2° piazza, anche se per una manciata di spiccioli: 34,380,000 dollari incassati in 72 ore. 10 anni fa il primo capitolo debuttò con 27 milioni, per poi chiudere a quota 144.

3° piazza con 91 milioni totali per Hotel Transylvania 3, seguito dai 164 di Ant-Man and the Wasp, in calo vertiginoso. Chi continua a far cassa è Gli Incredibili 2, arrivato allo strepitoso totale di 557 milioni di dollari (940,435,440 dollari worldwide, cadrà il muro del miliardo), seguito dai 47 del deludente Skyscraper, dai 384 di Jurassic World 2 (1,196,904,505 dollari in tutto il mondo), dai 60 di The First Purge e dai 3.5 del non esaltante Unfriended: Dark Web. 3 anni fa il primo capitolo esordì con 15,845,115 dollari. A chiudere la chart i 10 milioni di Sorry To Bother You, i 135 di Ocean's 8 e i 47 di Sicario: Day of the Soldado del nostro Stefano Sollima. Era da 10 anni, ovvero dai 69,951,824 dollari di Sette Anime di Gabriele Muccino, che un regista italiano non incassava tanto sul suolo americano.

Weekend di coppia il prossimo grazie agli arrivi di Teen Titans Go! To The Movies e di Mission: Impossible 6, chiamato a far meglio dei 55,520,089 dollari al debutto di Rogue Nation.