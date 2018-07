Sheborg: trailer e poster "Comic-Con 2018" dell'horror fantascientifico di Daniel Armstrong

Di Pietro Ferraro lunedì 23 luglio 2018

Sheborg: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror fantascientifico di Daniel Armstrong con Daisy Masterman, Whitney Duff e Emma-Louise Wilson.

Dal Comic-Con 2018 arrivano trailer e poster di Sheborg, l'action fantascientifico scritto e diretto da Daniel Armstrong e interpretato da Daisy Masterman, Whitney Duff e Emma-Louise Wilson. "Sheborg" racconta di una fuggiasca aliena che si schianta in una locale fattoria di animali e inizia a trasformare le persone in robot mutanti affamati di carne. Dylan (Whitney Duff) e Eddie (Daisy Masterman), due attiviste politiche autoproclamate, sono tutto ciò che si porrà tra la Terra e il dominio totale. Costrette in una situazione che "incoraggia ad essere grandiosi" e a cui nessuna delle due è pronta, le due ragazze devono farsi strada tra poliziotti, funzionari della città e macellai cibernetici per distruggere la malvagia Sheborg e salvare il pianeta!

"Sheborg", originariamente intitolato Sheborg Massacre è uno spassoso "B-movie" australiano che miscela horror e fantascienza con una sana dose di umorismo. Gli effetti speciali sono low-budget, ma nel caso di "Sheborg" diventano un intrigante pregio. Gli appassionati di fantascienza avranno notato che look e modus operandi dell'aliena cibernetica strizzano l'occhio agli iconici "Borg" di Star Trek.

Il regista Daniel Armstrong descrive lo stile del film come "neo-pulp", in cui si abbracciano elementi della cultura pop e i cliché del cinema di genere estremizzandoli. "Sheborg" miscela anche elementi dai film sulla ribellione adolescenziale degli anni '50 con il mondo fantascientifico dei B-movies degli anni '80. Armstrong sostiene che il film "non è una parodia, non è horror, non è azione, non è fantascienza, non è dramma, ma è un po' tutto queste cose, è neo-pulp".

Sheborg è prodotto dalla società Strongman Pictures Entertainment di Melbourne. Il regista Daniel Armstrong è anche noto per il suo lavoro nel film cult Murderdome.

La produzione di "Sheborg" è iniziata nel 2015 con un budget stimato di appena 20.000$ che guardando la qualità del trailer sono stati sfruttati in maniera sorprendente.

Fonte: Joblo