The Rock è l'attore più pagato nella storia di Forbes

Di Pietro Ferraro lunedì 23 luglio 2018

The Rock è ufficialmente l'attore più pagato nella storia di Forbes

Dwayne Johnson è ufficialmente l'attore più pagato nella storia di Forbes. Secondo la prestigiosa rivista, il wrestler diventato star del cinema internazionale l'anno scorso ha totalizzato compensi per 124 milioni di dollari. Quasi il doppio dei 65 milioni di dollari davvero impressionanti guadagnati l'anno precedente.

Johnson ha utilizzato Instagram per commentare questo risultato straordinario, e lo ha fatto con la consueta umiltà che lo contraddistingue.

Lavoro molto duramente, ma mai avrei immaginato (nei miei sogni più sfrenati) di diventare l'attore più pagato nella storia di Forbes. Non ho un Harvard MBA, ma la mia filosofia e acume aziendale sono stati affinati nel tempo e attraverso il fallimento. Il mio obiettivo quando stavo lottando nei mercatini delle pulci per 40 verdoni ad incontro (ben prima delle luci brillanti della WWE) è ancora lo stesso obiettivo che ho oggi, metto sempre il mio pubblico al primo posto, ho un capo, il mondo. Ti mando a casa felice e ho fatto il mio lavoro. Sono il tizio che ha iniziato con 7 verdoni. Sono grato fino al midollo e affamato nel profondo. #MakingForbesHistory #AudienceFirstPhilosophy #FleaMarketDreams #HardestWorkerInTheRoom

Forbes ha monitorato gli incassi degli attori di Hollywood per 20 anni. A quel tempo, nessuno ha mai guadagnato tanto quanto Dwayne Johnson in un solo anno. Parte di questo risultato è dovuto ai compensi stratosferici percepiti dall'attore per i film più recenti, vedi i 20 milioni di dollari ricevuti per l'imminente thriller Red Notice. Johnson è ormai una macchina per far soldi e una delle star più "bancabili" di Hollywood, anche se le eccezioni non mancano nel curriculum dell'attore, vedi il flop del remake Baywatch e più recentemente il deludente Skyscraper.

Dwayne Johnson ha 108 milioni di follower su Instagram, 13 milioni di follower su Twitter e 58 milioni su Facebook. È molto attivo sui social media e fa molto per promuovere i suoi film con queste piattaforme, che sono diventate un introito extra. L'attore ora richiede un compenso a sette cifre per promuovere i suoi film sui social media. Ecco cosa ha detto Johnson sul suo utilizzo dei social media per scopi di marketing.

I social media sono diventati l'elemento più essenziale nel marketing di un film per me. Ho stabilito un capitale con i social media, con un pubblico in tutto il mondo che diventa un valore in ciò che sto offrendo.

Dwayne Johnson dopo l'uscita dalla Canadian Football League è arrivato a Tampa, in Florida, nel 1995 con solo 7 dollari in tasca e una grande fame di successo. Ora è l'attore di maggior successo finanziario del pianeta. Ecco perché ha chiamato la sua società di produzione "Seven Bucks Productions".

Il futuro prossimo di Johnson include le riprese di The Jungle Cruise della Disney e lo spin-off di Fast and Furious con Hobbs e Shaw. L'attore ha anche annunciato il sequel di Jumanji: Benvenuti nella giungla, reciterà nel già citato Red Notice e naturalmente lo vedremo un un'altra stagione della serie tv Ballers della HBO.

