Godzilla 2: nel trailer "easter egg" di film horror

Di Pietro Ferraro lunedì 23 luglio 2018

Il primo trailer di "Godzilla 2 - The King of the Monsters" include easter egg ispirati a film horror.

Al Comic-Con 2018 ha debuttato il primo trailer di Godzilla 2 - The King of the Monsters e sembra che il regista Michael Dougherty da appassionato di horror abbia incluso alcuni "easter egg" come omaggio al genere, come già aveva fatto nella sua antologia horror La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat) in cui l'irascibile recluso in casa Mr. Kreeg (interpretato da Brian Cox) assomigliava volutamente a John Carpenter.

Dougherty in "Godzilla 2: King of the Monsters" pare abbia colpito ancora, e alcuni fan guardando il trailer di Godzilla del Comic-Con hanno rapidamente notato che il corpo congelato di King Ghidorah, racchiuso nel ghiaccio glaciale, ricorda l'alieno ibernato scoperto nel film La Cosa del 1982, così come la struttura di ricerca allestita per studiare questa mostruosità ricorda l'Outpost #31, la località artica in cui è ambientato il film di Carpenter.

Molto meno ovvio è un riferimento al classico dei classici per quanto riguarda i film horror: L'esorcista. Durante una scena di distruzione apocalittica in un tempio distrutto (al minuto 1:50 nel trailer) a destra dello schermo si può vedere una statua dalla silohuette molto familiare. La statua sembra proprio quella del demone Pazuzu che Padre Merrin (interpretato da Max von Sydow) vede dissotterrata in un sito archeologico iracheno nella scena d'apertura dell'ineguagliabile cult di William Friedkin.





L'esistenza dell'umanità è in bilico quando il potente Godzilla si scontra con Mothra, Rodan e il mostro a tre teste, King Ghidorah.

Altre rivelazioni meno significative notate nel trailer includono il fatto che Godzilla e i suoi compagni mostri non sono più denominati MUTO (acronimo di "Massive Unidentified Terrestrial Organisms"). In un commento di Vera Farmiga ci viene detto che queste bestie sono ora conosciute come "Titani", è un sottile richiamo che conferisce alle bestie una più profonda risonanza mitologica, paragonando gli antagonisti del film al "Kraken" e ad altre mostruosità dell'antica tradizione greca e romana.

"Godzilla 2: King of the Monsters" arriverà nei cinema il 31 maggio 2019.

