Buick 8 di Stephen King diventerà film - trovato lo sceneggiatore

Di Federico Boni lunedì 23 luglio 2018

Anche Buick 8 di Stephen King sbarcherà al cinema.

Cimitero Vivente di Stephen King: cast e sinossi ufficiale del remake A 30 anni dal primo adattamento, il 5 aprile 2019, torna sul grande schermo in un remake l'horror "Cimitero vivente" di Stephen King Dopo il boom di It - Parte 1, ad Hollywood stanno letteralmente saccheggiando Stephen King. Un altro adattamento, l'ennesimo, è infatti diventato ufficiale, con Buick 8, romanzo del 2002, che diverrà lungometraggio cinematografico grazie alla Hyde Park Entertainment.

William Brent Bell si occuperà dello script, dopo aver messo mano agli horror The Boy e The Devil Inside. Un adattamento del romanzo era stato anni fa affidato a George A. Romero, poi sostituito da Tobe Hooper. Archiviato il progetto, è ora tornato a galla.

La trama? 'Fa la sua comparsa nel lontano 1979 e continua la sua presenza sorniona in un capannone dietro la stazione di polizia della squadra D. E' una macchina, una Buick blu notte, dentro sembra un giocattolo, ma un fatto è certo: dai copertoni sui quali non si posa mai un grammo di polvere, alla carrozzeria che si guarisce da sola, è viva come un animale... uno strano essere animato che a lunghi periodi di letargo alterna brevi, violenti attimi di attività'.

Tra i tanti romanzi di Stephen King pronti a sbarcare in sala, oltre a It - Parte seconda, ricordiamo L'Incendiaria - Firestarter (diretto da Fatih Akin), The Boogeyman (con gli ceneggiatori di A Quiet Place al lavoro), Cimitero Vivente, La lunga marcia, Il Talismano, Tommyknocker (prodotto da James Wan), Bambinate, Cuori in Atlantide e Doctor Sleep, sequel di Shining.

Fonte: Comingsoon.net