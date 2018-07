I 3 dell'Operazione Drago, David Leitch per il remake

Di Federico Boni lunedì 23 luglio 2018

Il regista di Deadpool 2 per il remake di un classico. L'ultimo interpretato da Bruce Lee.

Ad Hollywood hanno deciso di osare l'inosabile. David Leitch, regista di John Wick, Atomic Blonde e Deadpool 2, è infatti in trattative per dirigere il remake di Enter the Dragon, film del 1973 che consacrò agli occhi del mondo il talento di Bruce Lee. Parola di Deadline.

Ultimo film girato da Lee prima di morire, I 3 dell'Operazione Drago sbancò i botteghini, con oltre 90 milioni di dollari d'incasso, diventando da subito di culto. Da oltre 40 anni è considerato uno dei più grandi film di arti marziali di tutti i tempi. Nel 2004 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Lee indossava gli abiti di un maestro di arti marziali che s'infiltra in uno strano torneo su un'isola fortificata, allo scopo di raccogliere informazioni su un traffico di droga.

Leitch, lanciatissimo, è attualmente al lavoro su Hobbs & Shaw, spin-off di Fast and Furious che andrà incontro alle riprese a settembre. Successivamente, dirigerà l'adattamento di Tom Clancy's The Division.