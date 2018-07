The Favourite di Yorgos Lanthimos aprirà il New York Film Festival

Di Federico Boni lunedì 23 luglio 2018

Rachel Weisz ed Emma Stone nel nuovo film del regista di The Lobster.

Widows di Steve McQueen aprirà il London Film Festival 2018 Premiere internazionale per l'adattamento cinematografico dell'omonima serie tv britannica degli anni '80. The Favourite, atteso ritorno in sala di Yorgos Lanthimos, aprirà il 56° New York Film Festival il prossimo 28 settembre. L'annuncio è arrivato oggi dalla Film Society of Lincoln Center. Non è chiaro se si tratterà di una prima mondiale o internazionale. Mercoledì, quando verrà presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, tutto sarà più chiaro.

Protagoniste della pellicola Rachel Weisz, nei panni di Sarah Churchill, la Duchessa di Marlborough, e Emma Stone, affiancate da Abigail Hill, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss e Olivia Colman. In Italia il film arriverà solo a metà gennaio, mentre negli Usa uscirà a fine novembre.

Il nuovo film del regista di The Lobster è ambientato nell'Inghilterra del XVIII° secolo, al culmine della guerra di successione spagnola, e porterà in sala gli intrighi di corte avvenuti durante il regno della regina Anna.