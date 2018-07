Stasera in tv: "Delitto in Costa Azzurra" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 24 luglio 2018

Rete 4 stasera propone Delitto in Costa Azzurra (Meurtres à La Ciotat), film per la tv poliziesco del 2016 scritto da Elsa Chabrol e diretto da Dominique Ladoge.





Cast e personaggi

Elodie Varlet: Anne Sauvaire

Philippe Bas: Batti Vergniot

Olivier Pagès: Denis Korba / Gérard Korba

Julie Boulanger: Amy Janin

Denis Braccini: Fred Pierrard

Moussa Maaskri: Salvy

Géraldine Loup: Mylène

François Cottrelle: Procuratore

Jean-Marc Michelangeli: Medico legale

Didier Bourguignon: Jean-Marie Korba

Isalinde Giovangigli: Marilou Korba

Anne-Marie Ponsot: Madame Vignal

Hervé Bonzom: Bruno Ferriro

Christine Cardeur: Isabelle Virgniot

Martin Kamoun: Romain Sauvairi





La trama

La scoperta del corpo di un uomo impiccato in un capannone spinge il capitano di polizia Anne Sauvaire (Elodie Varlet) in un'indagine nel cuore dei cantieri navali di La Ciotat. Appena diplomata, la poliziotta, che ancora manca di credibilità nel suo lavoro, è anche costretta a collaborare con un giornalista, Batti Vergniot (Philippe Bas). Questi, tuttavia, sembra conoscere molto della città e del suo passato. A poco a poco l'inchiesta porterà Anne Sauvaire ad un evento drammatico avvenuto più di 35 anni prima. Gli operai impiegati dai cantieri navali optano per il silenzio, e Batti Vergniot sembra essere l'unico in grado di raccogliere le loro confidenze. L'annuncio di un secondo omicidio arriva a complicare il caso, specialmente quando il pubblico ministero minaccia di togliere l'indagine al giovane capitano...





Curiosità