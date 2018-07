Bumblebee: Travis Knight conferma cameo di Optimus Prime

Confermato cameo di Optimus Prime nel film in solitaria di Bumblebee.

Optimus Prime apparirà nel prossimo film in solitaria di Bumblebee. Paramount ha portato al Comic-Con di San Diego di quest'anno lo spin-off dei Transformers che si svolge decenni prima degli eventi dei film di Michael Bay. Lo studio sta facendo del suo meglio per recuperare spettatori dopo il deludente Transformers - L'ultimo cavaliere. Anche se questo film si concentrerà sull'amato Autobot giallo, il leader degli Autobot sarà presente nel film.

Travis Knight era presente al Comic-Con e durante un'intervista, il regista ha confermato che Optimus Prime avrà un cameo in "Bumblebee". In alcuni filmati mostrati all'evento di San Diego, Optimus è apparso tramite un ologramma. Non è chiaro se Knight si riferisca all'ologramma per il cameo, ma promette che questo film sarà pieno di "easter egg" che renderanno felici i fan dei Transformers.

Posso confermare che Optimus farà un'apparizione, un sorta di cameo nel film. Quindi sì, lui è nel film. Sì. Abbiamo un sacco di meravigliosi piccoli "easter egg" che sono sparsi nel film. Non hai bisogno di sapere nulla dei Transformers per divertirti, ma ci sono molte cose divertenti per i fan come me, i fan della serie. Ci sono molti aspetti divertenti dell'intero franchise che s'intrecciamo nella narrazione.

Questo è il primo film della serie non diretto da Michael Bay. Travis Knight in precedenza ha diretto il film d'animazione Kubo e la spada magica. Il cast del film comprende Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny. Con Angela Bassett e Justin Theroux che prestano la voce ad un paio di malvagi Decepticon che saranno dei "Triple Changers". Nella loro ricerca di macchine da guerra sempre più grandi, i Decepticon hanno sviluppato guerrieri con due distinte modalità alternative. Questi "Triple Changers" possono viaggiare via terra e aria con la stessa facilità e nel mezzo della battaglia possono cambiare rapidamente forma per confondere e aggirare il nemico. Per contrastare questa minaccia anche gli Autobot hanno sviluppato il proprio gruppo di "Triple Changers".

Durante il Comic-Con è stato anche confermato che il villain principale del film sarà Blitzwing, anche se in origine si era pensato a Starscream, il robot braccio destro di Megatron che è stato presentato nei film precedenti. Il jet da combattimento Decepticon è stato intravisto nel primo teaser trailer di Bumblebee ed è apparso anche nel nuovo filmato mostrato alla convention e non ancora rilasciato online.

Bumblebee si svolge durante gli anni '80 ed è stato pensato in scala più ridotta rispetto ai precedenti film dei Transformers. Lo spin-off debutterà nei cinema italiani il 20 dicembre di quest'anno.

Director of #BumblebeeMovie, Travis Knight, confirms Optimus Prime will appear in the 80s-set film! pic.twitter.com/hgQrPPVcL8 — Fandango (@Fandango) 23 luglio 2018

