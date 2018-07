Super Troopers 3: annunciato il titolo ufficiale

Di Pietro Ferraro martedì 24 luglio 2018

Broken Lizard ha rivelato il titolo ufficiale di Super Troopers 3.

Broken Lizard ha ufficialmente annunciato di aver iniziato a lavorare sulla terza puntata di Super Troopers, che è ufficialmente intitolata Super Troopers 3: Winter Soldiers. Il gruppo di comici aveva scherzato su un terzo film mentre erano impegnati a promuovere il sequel uscito in sala recentemente, e tra una battuta e l'altra avevano accennato alla possibilità di chiamarlo "Winter Soldiers". Il team ha poi partecipato al Comic-Con di San Diego annunciando che il titolo "Winters Soldiers" gli era piaciuto così tanto che sarebbe diventato il titolo ufficiale di Super Troopers 3.

Durante il panel di Super Troopers 2 al Comic-Con si è parlato di un "universo cinematografico" e di come tutto sarà legato insieme da "Super Troopers 3: Winter Soldiers". Jay Chandrasekhar ha rivelato inoltre che il film è attualmente in sviluppo.

Il sequel della commedia cult del 2001 "Super Troopers" è stato presentato per la prima volta al Comic-Con di San Diego oltre un decennio fa, ma non è stato fino al 2015 che Broken Lizard è riuscito a portare avanti un sequel. Il team ispirato dall'idea del crowdfunding di Veronica Mars, ha iniziato la propria campagna Indiegogo. Hanno fissato un obiettivo di 2 milioni di dollari, che sono stati in grado di garantire entro le prime 26 ore della loro campagna. Il gruppo è rimasto scioccato quando "Super Troopers 2" ha raccolto quasi 5 milioni, il che significa che potevano fare il film che volevano e alle loro condizioni. Il team ha rivelato al Comic-Con che erano tutti molto nervosi riguardo agli incassi del sequel e che tutti pensavano che fosse condannato la notte prima che arrivasse nei cinema. A quanto pare erano preoccupazioni superflue poicé il film ha incassato 31 milioni di dollari nel mondo.

Non è stata fissata alcuna data di uscita per "Super Troopers 3: Winter Soldiers", ma aspettatevi presto altre notizie dal team di Broken Lizard.

Fonte: Vulture