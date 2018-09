Stasera in tv: "Il diritto di uccidere" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 27 settembre 2018

Rai 3 stasera propone Il diritto di uccidere (Eye in the Sky), film drammatico del 2015 diretto da Gavin Hood e interpretato da Helen Mirren, Aaron Paul e Alan Rickman.





Cast e personaggi

Helen Mirren: colonnello Katherine Powell

Aaron Paul: tenente Steve Watts

Alan Rickman: generale Frank Benson

Phoebe Fox: Carrie Gershon

Barkhad Abdi: Jama Farah

Jeremy Northam: Brian Woodale

Babou Ceesay: sergente Mushtaq Saddiq

Iain Glen: James Willett

Jessica Jones: Kate Barnes

Monica Dolan: Angela Northman

Armaan Haggio: Musa Mo'allim

Aisha Takow: Alia

Richard McCabe: George Matherson

Michael O'Keefe: Ken Stanitzke

Carl Beukes: sergente Mike Gleeson

Gavin Hood: colonnello Ed Walsh

Laila Robins: Jillian Goodman

John Heffernan: maggiore Harold Webb

Warren Masemola: agente Atieno

Graham Hopkins: Nigel Adler

Lemogang Tsipa: Matt Levery

Ebby Weyime: Damisi

Vusi Kunene: maggiore Moses Owiti

Francis Chouler: Jack Cleary

Kim Engelbrecht: Lucy Galvez

Dek Hassan: Abdullah al-Hadi

Doppiatori italiani

Melina Martello: colonnello Katherine Powell

Alessio Cigliano: tenente Steve Watts

Paolo Marchese: generale Frank Benson

Angelo Maggi: Brian Woodale

Chiara Gioncardi: Carrie Gershon

Andrea Lavagnino: sergente Mushtaq Saddiq

Luca Biagini: James Willett

Valeria Vidali: Kate Barnes

Giò Giò Rapattoni: Angela Northman

Mauro Gravina: George Matherson

Ugo Maria Morosi: Ken Stanitzke

Francesco Di Francesco: sergente Mike Gleeson

Mario Bombardieri: colonnello Ed Walsh

Fabrizia Castagnoli: Jillian Goodman

Alessandro Rigotti: maggiore Harold Webb

Guido Di Naccio: agente Atieno

Fabrizio Russotto: Nigel Adler

Alessandro Ballico: Matt Levery

Maria Adele Cinquegrani: Damisi

Ennio Coltorti: maggiore Moses Owiti

Stefano Macchi: Jack Cleary

Angela Brusa: Lucy Galvez

Ugo De Cesare: Abdullah al-Hadi

Riccardo Scarafoni: Tana





Trama e recensione

"Il diritto di uccidere" è un thriller avvincente e attualissimo che racconta come nessun altro prima i retroscena della guerra contemporanea. Protagonista è il colonnello inglese Katherine Powell, che dirige a distanza un’operazione contro una cellula terroristica a Nairobi. Il suo “occhio” sul campo è un drone pilotato in Nevada dal giovane ufficiale Steve Watts, ma quando diventa inevitabile sferrare un attacco entrambi realizzano che anche una bambina innocente finirebbe tra le vittime. Mentre nessun politico nella “war room” londinese vuole prendersi la responsabilità di una decisione, una drammatica serie di eventi fa precipitare la situazione.

Il diritto di uccidere: recensione Cast d'eccezione per Il diritto di uccidere, penultimo film, in ordine di uscita, per Alan Rickman. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Secondo il regista Gavin Hood, il 30% degli operatori militari statunitensi di droni sono trattati per iIl disturbo da stress post-traumatico (DPTS).



Ruolo finale di Alan Rickman in un film live-action.



Quando è stato chiesto ad una proiezione del film come era stato lavorare con Alan Rickman, nella sua ultima interpretazione, Hood ha rivelato che Rickman è rimasto sul set per tre o quattro giorni dopo le riprese per partecipare alla festa di fine riprese e ringraziare singolarmente la troupe per la loro dedizione.



A causa delle restrizioni di budget durante le sei settimane di riprese, gli attori hanno spesso lavorato individualmente. Ad esempio quando Helen Mirren è nella "decision room", in realtà si sta rivolgendo al regista del film, Gavin Hood, davanti ad uno schermo verde con una "X" rossa che indicava l'altezza dello sguardo.



Il ruolo di Helen Mirren era stato originariamente scritto per un attore maschio.



Il regista Gavin Hood interpreta anche il ruolo del tenente colonnello Ed Walsh.



Barkhad Abdi ha rinunciato a girare Un disastro di ragazza in favore di questo film.



Al sergente Sadiq, il sottufficiale che valuta i danni collaterali, normalmente non sarebbe permesso portare la barba, tranne che per ragioni religiose o a causa di una particolare condizione medica.



All'inizio del film Steve Watts (Aaron Paul) afferma di essere originario dell'Idaho; Paul è originario dell'Idaho.



Oliver Hirschbiegel e Tarsem Singh sono stati entrambi designati alla regia.



Annunciato originariamente nell'aprile 2014, con Colin Firth designato al ruolo di segretario agli affari esteri James Willet, ruolo interpretato infine da Iain Glen. Sebbene Firth non appaia sullo schermo, è rimasto a bordo del progetto come produttore.



La trama di questo film ricorda il problema del carrello ferroviario (o dilemma del carrello), un dilemma etico proposto da Philippa Foot in cui un veicolo sta per uccidere diverse persone, ma tirando una leva si potrebbe deviare il carrello su un'altro binario uccidendone una sola.



Il regista Gavin Hood riguardo alla tecnologia usata nel film: "Il Reaper Drone, con la sua dotazione di missili e telecamere, è identico a quelli usati maggiormente oggi nelle azioni di guerra. Per i MAV (Micro Aerial Vehicles), ossia l’uccello e il coleottero, abbiamo personalizzato il design per evitare accuse di violazioni di copyright da parte delle aziende che li stanno sviluppando. In realtà il drone a forma di uccello è già una realtà, mentre quello a forma di coleottero è ancora in corso di sviluppo. Ho avuto l’occasione di parlare con un tecnico delle imprese che stanno lavorando su questo tipo di tecnologia e mi spiegava che il vero problema dei MAV non è la telecamera, poiché ne esistono di piccolissime, né il riuscire a farli volare e manovrarli, quanto piuttosto la batteria. Questi droni microscopici consumano un’enorme quantità di energia e le batterie attuali non gli permettono una grande autonomia. Abbiamo sfruttato quest’idea anche nel film: quando si esaurisce la batteria del coleottero non sappiamo più cosa succede nel rifugio dei terroristi".



Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 34.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Paul Hepker e Mark Kilian. I due compositori tornano a collaborare con il regista Gavon Hood dopo aver musicato Il suo nome è Tsotsi e Rendition - Detenzione illegale.



TRACK LISTINGS:

1. Eye in the Sky

2. They Shot Anwar

3. Pjhq

4. Operation Egret

5. Capture, Not Kill

6. Sea Hawk Arrives

7. Condor Has Landed

8. Showman50 Flies the Bird

9. Bravo27 Ready to Follow

10. She's Beautiful

11. Ringo

12. This Changes Things

13. Be Ready to Shoot

14. Collateral Damage Estimate

15. Use Those Ten Minutes

16. You May Proceed

17. Girl with the Hoop

18. Jama Buys the Bread

19. Referring Up

20. Two Loaves Left

21. The Kill Chain

22. Rifle Rifle Rifle

23. We're Going Again

24. Never Tell a Soldier

25. You Did Well