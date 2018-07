Amiche di sangue: trailer italiano, foto e poster della black-comedy con Olivia Cooke e Anya Taylor-Joy

Di Pietro Ferraro martedì 24 luglio 2018

Amiche di sangue: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla black-comedy di Cory Finley nei cinema italiani dal 2 agosto 2018.

Il 2 agosto arriva nelle sale italiane Amiche di sangue (Thoroughbreds), la black-comedy che racconta i piani di due ricche amiche d'infanzia munite di istinto omicida.

Il film è scritto e diretto dall'esordiente Cory Finley che aveva scritto la sceneggiatura pensando fosse prodotta come uno spettacolo teatrale, è stata invece acquisita per essere realizzata come un lungometraggio cinematografico dalle società "B Story" (Nat Faxon, Jim Rash e Kevin J. Walsh) e "June Pictures".

Protagoniste del film la Anya Taylor-Joy dell'horror The Witch e del thriller Split e la Olivia Cooke dell'horror Ouija e del fantascientifico Ready Player One. Il film è interpretato anche dal compianto Anton Yelchin di Star Trek come un "traffichino" locale che inconsapevolmente viene trascinato nei piani delle due ragazze. A completare il cast Francie Swift e Paul Sparks rispettavamente nei panni della madre e del patrigno oppressivo di Anya Taylor-Joy, Kaili Vernoff in quelli della madre di Olivia Cooke, Svetlana Orlova, Alyssa Fishenden, Jackson Damon, James Haddad, Nolan Ball e Celeste Oliva.





Lily e Amanda sono amiche d’infanzia e si ritrovano nella periferia del Connecticut dopo tanti anni di lontananza. Lily è diventata una raffinata adolescente alto-borghese, ha frequentato un college altolocato e il suo curriculum vanta esperienze altamente qualificanti. Amanda ha sviluppato uno spirito acuto e un bel caratterino, ma è sulla via di diventare una disadattata. Sebbene inizialmente sembrino in totale disaccordo, la coppia trova un forte legame nel disprezzo che Lily prova per il suo opprimente padrigno, Mark, e mentre la loro amicizia si consolida, contribuiscono reciprocamente a far emergere le proprie tendenze distruttive. Le loro ambizioni le portano ad assumere un truffatore locale, Tim, e a prendere in mano la situazione per raddrizzare la loro vita.