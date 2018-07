'Sai tenere un segreto?' di Sophie Kinsella, Alexandra Daddario per l'adattamento cinematografico

Di Federico Boni mercoledì 25 luglio 2018

Alexandra Daddario produttrice e protagonista di 'Sai tenere un segreto?'.

Alexandra Daddario (Baywatch, San Andreas) sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico di 'Sai tenere un segreto?', best seller di Sophie Kinsella edito in Italia da Mondadori. Parola di Deadline. Elise Duran (Finding Sarah, LA Shrinks) dirigerà il film, con la Daddario produttrice esecutiva e Peter Hutchings (The Outcasts, The Last Keepers) allo script.

La bella Alexandra sarà Emma Corrigan, ragazza normale che lavora in una multinazionale ed ha un fidanzato simpatico. E come tutte le ragazze normali coltiva i suoi sogni, i suoi segreti e le sue paure. E proprio cercando di fronteggiare una delle sue più grandi paure, quella di volare, si trova a raccontare tutti i suoi più intimi segreti al suo compagno di viaggio, un simpatico americano. Che altri non è che...

Sarà il 2° romanzo della Kinsella a sbarcare in sala, 10 anni dopo i 106,904,619 dollari incassati da I Love Shopping.

Fonte: Comingsoon.net