Mid90s: trailer e poster dell'esordio alla regia di Jonah Hill

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 luglio 2018

Mid90s: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Stephen Chbosky nei cinema americani dal 19 ottobre 2018.

A24 ha reso disponibili trailer e poster di Mid90s, un nuovo film drammatico che segna l'esordio alla regia dell'attore nominato all'Oscar Jonah Hill, anche autore della sceneggiatura.

"Mid90s" segue Stevie, un tredicenne di Los Angeles degli anni '90 che trascorre la sua estate tra una vita domestica travagliata e un gruppo di nuovi amici che incontra in uno skate-shop di Motor Avenue.

Alcuni hanno paragonato l'esordio di Jonah Hill a Kids, il film del 1995 diretto da Larry Clark e sceneggiato da Harmony Korine che scatenò molte polemiche all'epoca della sua uscita, un ritratto di un mondo giovanile dedito al'abuso di sesso e droghe durante l'apice dell'epidemia di AIDS. Chiaramente quello di Hill è un racconto di formazione dai toni meno trasgressivi, anche se il film sembra giocare su sfumature drammatiche piuttosto intriganti, senza contare l'immersiva fotografia che dona al film un surplus di realismo a livello visivo.

Jonah Hill come ogni comico di razza che si rispetti ha saputo mostrare anche un registro drammatico di spessore che gli è valso una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista in L'arte di vincere (Moneyball), un mix di dramma e commedia che è ben percettibile in questo suo primo film da regista.

Il giovane Sunny Suljic che interpreta Stevie è anche nel cast del fantasy Il mistero della casa del tempo di Eli Roth ed ha interpretato ruoli anche in Il sacrificio del cervo sacro e Summer of 17. "Mid90s" è interpretaro anche da Lucas Hedges nel ruolo del fratello maggiore di Stevie, Katherine Waterston, Alexa Demie, Jerrod Carmichael, Stephane Nicoli e Cici Lau.

"Mid90s" debutta nei cinema americani il 19 ottobre 2018.

Fonte: Collider